桃園兒美館「外掛學校」邁入三階段，5月起推系列工作坊講座。（桃園市立美術館提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。5月起將推出一系列講座與工作坊，聚焦三代共融、設計/藝術/兒童領域創造、多元文化脈絡下同心協力等主題，並邀請瑞士兒童設計藝術家Lisa Marie Bengtsson、藝術家陳豪毅Akac Orat、陶藝教師施姵伃，分享他們在藝術實踐中的經驗與觀點，歡迎對藝術、設計與教育有興趣的大眾與工作者參加。

桃園兒美館「外掛學校」邁入三階段，5月起推系列工作坊講座。（桃園市立美術館提供）

「外掛學校」自2024年啟動，致力於將美術館空間轉化為多元知識與實踐激盪的場域，今年度計畫延續這項精神，從「關於兒童、為了兒童」出發，進一步探索「與兒童一起」，甚至推進至「兒童自主」的可能性。以「和孩子們一起一起」為核心精神，邀請親子家庭、社區志工、藝術家、美術館館員共同參與設計與建造一座臨時遊戲場。

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桃園兒美館「外掛學校」邁入三階段，5月起推系列工作坊講座。（桃園市立美術館提供）

在一系列精采的工作坊與開放遊戲場之後，自5月起將有「一起一起」分享會、工作坊，及一系列的講座，「外掛學校」將展開一系列講座與工作坊活動，探討「三代共融」、「設計/藝術/兒童領域創造」以及「多元文化脈絡下同心協力（Malacecay）」等議題，活動特別邀請來自藝術、設計與教育領域的創作者與實踐者，分享他們的經驗與思考。同時也邀請參與本年度工作坊的學員們，親身分享參與過程中的心得與獨特視角，透過交流回顧共創遊戲場的歷程，作為一次階段性的反思沉澱與再出發。

首場「一起一起」分享會將於5月4日下午2點舉行，有興趣民眾報名可至：https://tmofa.com/art05zJRJv。

桃園兒美館「外掛學校」邁入三階段，5月起推系列工作坊講座。（桃園市立美術館提供）

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