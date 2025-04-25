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設計一場閱讀實驗！野点聯手見本生物打造謎樣「閱讀盒子」

2025/04/25 09:00

主題式 ArtBook《廣場 Square》由藝術家陳敬元與設計師盧翊軒主導，以A3尺幅打開整幅廣場圖。（野点 nodate提供）主題式 ArtBook《廣場 Square》由藝術家陳敬元與設計師盧翊軒主導，以A3尺幅打開整幅廣場圖。（野点 nodate提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕老牌紙業公司「恆成紙業」旗下內容平台「野点nodate」，近日推出第一期主題式 ArtBook《廣場 Square》與互動式官方網站，引發設計圈與內容創作者的關注。這不只是一本書，更像是一場視覺、文本與空間共同運作的閱讀行動。

主題式 ArtBook《廣場 Square》由藝術家陳敬元與設計師盧翊軒主導，以A3尺幅打開整幅廣場圖，配合九個可拆解摺頁單元與卡夾設計，讓讀者在手動操作中進入影像與文字的遠近敘事。

nodate.club，由見本生物團隊操刀，以「盒玩」概念模擬拆解式閱讀體驗。（擷取自野点 nodate《廣場》網站）nodate.club，由見本生物團隊操刀，以「盒玩」概念模擬拆解式閱讀體驗。（擷取自野点 nodate《廣場》網站）

與實體書同步推出的網站 nodate.club，由見本生物團隊操刀，以「盒玩」概念設計，模擬拆解式閱讀體驗，用界面干擾與內容解構挑戰既有的媒介使用習慣。只要在畫面中移動「指標」，當指標轉為「藍色」便可點進進入下一層，創造遊戲互動式的遊玩趣味，並可閱讀4篇由作家黃麗群、設計師葉忠宜、攝影師潘怡帆、藝評人謝鎮逸等人，呈現不同視角對「公共性」、「文化生產」與「身體在場」的文章。

「野点nodate」，推出第一期主題式 ArtBook《廣場 Square》以及互動網站。（野点 nodate提供）「野点nodate」，推出第一期主題式 ArtBook《廣場 Square》以及互動網站。（野点 nodate提供）

野点 nodate表示，這套企劃背後思考的是，內容製作與紙本載體在當代如何「再設計」的核心課題。從紙到場域，《廣場 Square》實驗的，是當代內容工作者如何與設計語言、平台敘事與文化節奏同步。

在內容泛濫的時代，《廣場 Square》不再強調訊息密度，而是回到紙張與結構的敘事技術，創造某種「編輯式策展」的閱讀經驗。其跨域合作模式與高度參與的創作機制，也成為設計與出版圈新型態內容生產的觀察樣本。

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