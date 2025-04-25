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藝文 > 藝起享享 > 看表演

千盞燭光點亮國家音樂廳 《暮光之城》電影音樂會唯美加場

2025/04/25 06:00

《暮光之城》電影音樂會將於6樂演出。（MNA提供）《暮光之城》電影音樂會將於6樂演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕因演出《暮光之城》走紅而被暱稱為「暮光女」的克莉絲汀‧史都華（Kristen Stewart），於日前宣布與交往6年的編劇女友迪倫‧邁耶爾（Dylan Meyer）修成正果，已完成結婚登記。在此同時，《暮光之城》電影音樂會主辦MNA牛耳藝術也宣告，台北演出確定將於6月28日下午加開場次，並於今（25）日中午12時於MNA售票網正式啟售。

《暮光之城》電影音樂會演出現場示意圖。（MNA提供）《暮光之城》電影音樂會演出現場示意圖。（MNA提供）

《暮光之城》電影音樂會自國際巡演以來，口碑與票房皆創佳績，原定6月28、29日在台北國家音樂廳的2場音樂會早已售罄，為回應眾多觀眾的敲碗期待，經與國外製作團隊、音樂家、樂團等多方協商後，決定加開場次。

音樂會採用大銀幕播放電影全片，同步樂隊現場演奏的形式，伴隨千盞燭光渲染的浪漫氛圍中，呈現出視覺與聽覺兼具的沉浸式體驗。詳詢MNA官網（https://ticket.mna.com.tw/UTK0201_?PRODUCT_ID=P0TTXRRT）。

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