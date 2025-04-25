從史前生命看台灣！台南左鎮化石園區探索古生物奧妙

左鎮化石園區結合館慶，5月3、4日舉辦以史前古生物為主題的講座活動，帶領親子探索台灣的生命演化。（左鎮化石園區提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的左鎮化石園區配合館慶，將於5月3、4日開辦史前古生物的系列講座，從澎湖的古鱷、墾丁的鯨魚，以及台南的早坂犀牛等化石，探索台灣的生命演化，並揭示台灣在地球生物演化與擴散中所扮演的角色，歡迎親子來趟深具教育意義的知性之旅。

左鎮化石園區結合館慶，5月3、4日舉辦以史前古生物為主題的講座活動，帶領親子探索台灣的生命演化。（記者吳俊鋒攝）

左鎮化石園區主任郭秋妙表示，5月3日講座以「台灣沒有恐龍？從化石探索台灣的史前生命」為題，由國立自然科學博物館博士楊子睿主講，從台灣已發現的古生物化石為切入點，與民眾展開深入對談。

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郭秋妙說，透過講座內容，楊子睿將與大家一起探討台灣這片土地蘊藏的豐富生物遺跡，並帶大家認識台灣遠古時代的生命演化。

左鎮化石園區結合館慶，5月3、4日舉辦以史前古生物為主題的講座活動，帶領親子探索台灣的生命演化。（左鎮化石園區提供）

5月4日則是「史前動物嘉年華」專題講座，由國立自然科學博物館博士張鈞翔，以及晴天國際旅行社國際生態攝影師鄭子宏老師主講。

郭秋妙指出，上半場引領觀眾跨越時空的疆界，返回到約50至90萬年前的台南史前生物樂園，發掘由古菱齒象、早坂島犀、豐玉姬鱷與台灣梅花鹿等組成的左鎮動物群。

下半場則啟程航向萬里之外的東非大裂谷，來到現代非洲動物群大遷徙的舞台，透過鮮活精湛的野生動物攝影集，感受來自地球生命的野性生命力。

史前動物嘉年華講座策劃人游秉益提到，左鎮動物群的出土與研究，揭開台南地區晚更新世時期的遠古生態系統樣貌，包含許多已經於台灣滅絕，卻仍現存於非洲大陸的野生動物種群，比如犀牛、鱷魚、鬣狗與大象等，透過古今對照，幫助民眾更了解台南的自然生態史。

台南市立博物館長何秋蓮強調，左鎮化石園區肩負台南在地古生物化石標本收保存、研究、展示與教育的責任，首度結合學術性科普講座與旅遊攝影分享會，讓科學知識以生活化的方式傳達給民眾，拓展博物館教育推廣的通路與可能性。

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