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台東藝穗節登場 4/29就藝會首映台東紀錄片

2025/04/25 13:50

2025台東藝穗節4月29日晚上在「就藝會小劇場」舉行「記憶切片：山海與城市影展」首映會。（記者黃明堂攝）2025台東藝穗節4月29日晚上在「就藝會小劇場」舉行「記憶切片：山海與城市影展」首映會。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕2025台東藝穗節即將啟動，今年以「記憶切片：山海與城市影展」為主題，4月29日晚上在「就藝會小劇場」舉行首映會，影展活動將持續到5月，舉辦多場「山海走讀工作坊」，並於5月舉辦結合市集的戶外影展。

縣政府表示，影像不僅是紀錄，更是時間的見證與故事的開端。這場影展期待透過紀錄片形式帶領觀眾走進台東，從金崙沙灘的千年鵝卵礫石、關山天后宮的歷史沉積，到成功漁港的日常喧囂，每一幀畫面都是時光的切片，也是地方文化的傳承，期望透過影像的力量，讓大眾重新認識台東。

文化處指出，接下來的影展將結合市集及山海走讀工作坊等系列活動，也期待關心台東文化、熱愛影像藝術的民眾共同來參與，更深入這片土地，體驗這裡的魅力。

29日影展首映會當晚也邀請了創作者參與映後講座，分享影像如何作為記憶的載體與藝術的媒介，同時也聚集了台東的媒體、影像創作者、藝文界代表與民眾共同見證這場時空交錯的視覺旅程，探討影像如何記錄地方記憶，並成為文化敘事的一部分。

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