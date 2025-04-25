免費報名！十三行博物館國際考古論壇5月登場

十三行博物館長羅珮瑄表示，新北市國際考古論壇以「考古視野中的競技與永續」為主題，探索人類文明演進的永續密碼。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館將於5月22日舉辦「新北市國際考古論壇」，以「考古視野中的競技與永續」為主題，結合「運動競技文化」與「環境永續」雙主軸，從史前文化出發，透過豐富的考古證據與國際對話，探索人類文明演進中的永續智慧。此次論壇免費參加，即日起至5月2日開放報名，限額120人，額滿即止，民眾可至博物館官網查詢。

十三行博物館長羅珮瑄表示，此次論壇匯聚來自韓國、日本等6間國外博物館，以及國內多位考古學者與博物館專家，分享關於博物館永續經營、史前生業型態與運動競技文化的最新研究成果。活動同時結合年度特展與「新北考古生活節」，深入展現人類從勞動到競技的文化演變，及其與環境的互動關係。

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羅珮瑄說明，論壇將以博物館永續議題揭開序幕，由她擔任引言人，並邀請蘭陽博物館長陳碧琳、韓國國立海洋博物館策展人李貞慇等人分享永續實踐經驗。隨後將進行考古主題演講，邀請中央研究院、日本山梨縣立考古博物館、韓國全谷史前博物館等人助講，探討舊石器文化、繩文時代的勞動模式與海洋生活等議題。

此外，日本兵庫縣立考古博物館長菱田哲郎將透過人骨磨損痕跡分析古代勞動與競技行為；韓國漢城百濟博物館館長金志娟則以「百濟人—亡者的故事、生者的洞悉」為題，闡述考古如何揭示古文明；日本宮崎縣立西都原考古博物館副館長東憲章則將從埴輪（陪葬陶偶）中挖掘古代儀式與運動的文化意涵。

羅珮瑄指出，今年是十三行博物館的「永續元年」，這屆論壇全面落實減碳措施，包括使用環保餐具、減少印刷品並優化交通動線，成功較去年減少碳排放60％，約150公斤。博物館將深化國際合作，創新文化保存模式，與全球夥伴共築永續未來，守護文化資產。更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

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