新北市美術館開館 打造全民共享藝文地標

新北市長侯友宜（右四）與文化部次長李靜慧（右三）等人共同為新北美術館舉行啟用儀式。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館今（25）日舉辦開館典禮，市長侯友宜邀請日本東京森美術館館長片岡真實、獨立策展人侯瀚如、新加坡國家美術館首席策展人派崔克．佛洛雷斯（Patrick Flores）等國際知名美術館長和策展人共同見證開館，新美館並推出4檔重量級展覽，自即日起至6月30日開放免費參觀，同時4月26日至6月1日還有連續6個週末的開館系列活動，邀請市民朋友參加。

新北美術館由建築師姚仁喜設計，打造地下3層、地上8層的現代建築，以「全民美術館」為理念，讓藝術專業與民眾共享。（記者翁聿煌攝）

侯友宜表示，新美館座落於鶯歌，結合陶瓷產業與當代藝術能量，成為「三鶯文創整合計畫」的重要據點，整合文化觀光、城市景觀與生活美學，打造完整藝文廊帶，帶動地區經濟與文化產業雙向發展。

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新北美術館全館採開放格局設計，打破傳統美術館的封閉性，以「全民美術館」為理念，讓藝術專業與民眾共享。（記者翁聿煌攝）

新美館由建築師姚仁喜設計，打造地下3層、地上8層的現代建築，全館採開放格局設計，打破傳統美術館的封閉性，以「全民美術館」為理念，讓藝術專業與民眾共享。

新北市長侯友宜（中）與到場來賓一起拋彩帶同慶新北美術館啟用。（記者翁聿煌攝）

「新美聚場」是民眾抵達美術館的第一站，負責公眾活動與餐飲商店空間；館內2到6樓為藝術主題策畫展覽空間；位於地下一樓的「探索基地」則有獨立出入口，提供藝術教育課程與共創空間，並持續免費開放，落實藝術平權；「新美聚所」負責藝術推廣課程與駐村藝術家活動；還有結合公共藝術與休憩機能的戶外園區。

新美館長賴香伶表示，為展現「全民美術館」的多元視角，開館展覽橫跨典藏研究、在地創作、親子互動與國際策展四大面向，包括「往來／照見」典藏研究展，「新店男孩: Don’t Worry, Baby」新美館年度委製計畫，「再自然不過的事」親子互動展，「基進城市」國際主題策展。

4月26日至6月1日連續6個週末，將於美術館戶外園區舉辦開館系列活動，開館首週末（26、27日）晚間8點半，加碼施放300秒煙火秀，為開館盛典增添璀璨光彩。

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