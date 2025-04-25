新港巷弄之美 「望。鄉─林國治紀念展」開幕

林國治的女兒林虹昱（前左）向嘉義縣長翁章梁（右）說明其父親畫作榮枯並存的特性。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為紀念有「塔山畫家」美稱的林國治逝世10週年，即日起在曾獲得建築獎的嘉義縣新港林國治美術館舉辦「望。鄉─林國治紀念展」，今天上午的開幕式，嘉義縣長翁章梁、議員陳文忠、黃啟豪、林秀琴、新港鎮長葉孟龍及鹿草鄉長顏珮瑜等人共同見證林國治的藝術精神與對原鄉的深情，詩人渡也並以「望」為題做了一首詩，表達對林國治伉儷蜜月旅行時情感與藝術交融的致敬。

已故畫家林國治熱愛登山，隨足跡四處創作，尤其以畫大塔山聞名，贏得「塔山畫家」美譽。（記者蔡宗勳攝）

林國治1933年出生於鹿草鄉頂潭（碧潭村），台南師範畢業後到新港鄉古民小任教，之後轉到新港國中，後來到嘉義市玉山與北園國小擔任美術老師，其一生奉獻給藝術與教育，為台灣第二代藝術家代表人物之一，更是著名的寫生畫家，因熱愛登山，隨足跡四處創作，尤其以畫大塔山聞名，因此有「塔山畫家」的美譽。

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嘉義縣長翁章梁（右）觀賞林國治層次分明的作品。（記者蔡宗勳攝）

林國治的弟子、策展人鍾寓建指出，恩師逝世10週年特展分為「拾穗」、「念故鄉」、「花現」、「行者」4個單元子題，展出油畫22件，寫生、速寫稿29件，文件5件，共56件精選作品，帶領觀賞者進入林國治的藝術創作世界，品味其蘊藏的藝術風華。

林國治紀念展展出的風土畫。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁表示，這是他首次得知新港巷弄內竟隱藏著如此優質的美術館，無論是建築外觀或館內設計皆令人驚艷，誠摯邀請遊客前來新港，除了品嚐在地美食、參拜廟宇外，更可順道造訪位於奉天宮後方的林國治美術館與培桂堂，保證讓人不虛此行。

林國治藝術教育基金會董事長林虹昱指出，美術館原為1969年建造的水泥建物，委託王銘顯建築師設計規畫，於2024年入圍台灣光環境獎及獲得倫敦設計獎室內設計組銀獎肯定。

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