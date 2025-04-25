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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

賴宜柔創作個展今登場 反思環境等議題

2025/04/25 14:34

年輕藝術家賴宜柔，今起在新營文化中心舉辦「心聲共振」創作個展，運用寫實與超現實手法，詮釋自我內心與外在世界的連結。（南市文化局提供）年輕藝術家賴宜柔，今起在新營文化中心舉辦「心聲共振」創作個展，運用寫實與超現實手法，詮釋自我內心與外在世界的連結。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕從小就愛畫畫的年輕藝術家賴宜柔，今起在新營文化中心舉辦「心聲共振」創作個展，運用寫實與超現實手法，詮釋自我內心與外在世界的連結，其中水彩作品《愛她，愛它》，反思環境議題，農人如愛兒孫般愛土地，不用化肥、不過度耕種，確保糧食安全，表達對土地與下一代的愛。

年輕藝術家賴宜柔，今起在新營文化中心舉辦「心聲共振」創作個展，運用寫實與超現實手法，詮釋自我內心與外在世界的連結。（南市文化局提供）年輕藝術家賴宜柔，今起在新營文化中心舉辦「心聲共振」創作個展，運用寫實與超現實手法，詮釋自我內心與外在世界的連結。（南市文化局提供）

賴宜柔創作個展今起至5月11日展出，包含水彩、油畫與複合媒材等19件作品，專注於油畫與水彩創作，擅長運用寫實與超現實手法，透過細膩的色彩層次與畫面結構，詮釋自我內心與外在世界的連結。創作靈感來自對個人經驗、社會環境及時代變遷的觀察，作品兼具感知深度與視覺張力。

「心聲共振」以藝術創作探討個人內在情感與社會現象的對應關係，展覽名稱「心聲」具有「新生」的雙重寓意，象徵新世代藝術家的內心聲音與創新能量。透過西方媒材的運用，呈現新生代藝術家對於自我探索、文化變遷及社會議題的多元詮釋。

新營文化中心指出，賴宜柔展出作品涵蓋個人經驗、家庭情感、社會關懷等議題，並以繪畫為媒介，將內心情感轉化為具象與抽象交織的視覺語言。作品不僅展現藝術家的個人視角，也反映新一代年輕藝術家對社會現象的思考，例如當代青年的選擇與迷惘、環境議題與文化認同等，讓觀眾在欣賞畫作的同時，進一步思索自身與時代的關聯。展覽現場特別設置互動空間，鼓勵觀眾在藝術氛圍中互相連結，激發對社會與自我的深層共鳴。

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