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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

感受浪漫法式香頌不用出國 佐登妮絲城堡「法國時光」盛大展開

2025/04/25 14:07

佐登妮絲城堡即日起至6月1日推出「法國時光」主題活動，全台唯一法式鐵塔坐落妮絲公主花園。（佐登妮絲城堡提供）佐登妮絲城堡即日起至6月1日推出「法國時光」主題活動，全台唯一法式鐵塔坐落妮絲公主花園。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春光明媚中，佐登妮絲城堡推出期間限定「法國時光」主題活動，即日起至6月1日，邀請民眾走進全台最大歐式花園城堡，展開一場法式文化與人文藝術的沉浸式體驗。園區裡法國旗幟飄揚，搭配薰衣草點綴，營造南法般的詩情畫意，還有全台唯一法式鐵塔坐落妮絲公主花園，多座法國經典建築微縮模型，搭配中世紀拍照場景，還原法國經典風貌，小朋友還可免費換上期間限定的中世紀造型，拍攝穿越時空的紀念照，留下獨一無二的旅遊回憶。

走進中世紀教堂感受異國情調，佐登妮絲城堡提供兒童中世紀服免費體驗。（佐登妮絲城堡提供）走進中世紀教堂感受異國情調，佐登妮絲城堡提供兒童中世紀服免費體驗。（佐登妮絲城堡提供）

想感受濃濃的法式氛圍不必遠赴歐洲，佐登妮絲城堡啟動的「法國時光」，城堡處處充滿濃濃法國味，美研所入口旁的主題布景區，以古聖母院背板結合中世紀市集前景，現場還有水果攤與民眾互動拍照，同時提供兒童免費中世紀禮服換裝體驗，讓家中的小寶貝化身為歐洲的小公主，大人小孩一起遊園趣。佐美館則打造巴黎教堂內部氛圍，設置皇后椅與皇冠，感受宮廷般的優雅。穹頂大廳下還展出巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院等知名建築模型，走一趟就能感受「台版凡爾賽宮」佐登妮絲城堡的魅力。

在歐式城堡花園裡，悠閒品味法式香頌午茶時光。（佐登妮絲城堡提供）在歐式城堡花園裡，悠閒品味法式香頌午茶時光。（佐登妮絲城堡提供）

園區內不只好逛又好拍，連美食也精心準備、毫不馬虎。佐登妮絲城堡推出「法式風情下午茶」，讓民眾坐在全台最大的歐式城堡中，品嘗精緻甜點，眺望園區美景，沉浸浪漫法式氛圍，每一刻都彷彿置身於法國街頭。

「飛爾市集」端午假期進駐佐登妮絲城堡，熱鬧景致讓節慶氛圍感瞬間拉滿。（佐登妮絲城堡提供）「飛爾市集」端午假期進駐佐登妮絲城堡，熱鬧景致讓節慶氛圍感瞬間拉滿。（佐登妮絲城堡提供）

端午佳節（5/30~6/1）期間限定活動同步登場，「飛爾市集」將進駐城堡長廊設置特色攤位，門票可1票玩3天，暢玩不設限。現場進駐文創市集、另設有仿法國畫家村風格的限定佈景區，結合創意藝術照，增添異國風情。活動期間消費滿500元即贈精美小禮品，還有期間限定的幸運轉盤活動。凡出示城堡消費明細不限金額，即可獲得轉盤抽獎資格，人人有獎！數量有限，送完為止。

徜徉佐登妮絲城堡「法國時光」的紫色薰衣草花園，不出國也能拍出浪漫歐風。（佐登妮絲城堡提供）徜徉佐登妮絲城堡「法國時光」的紫色薰衣草花園，不出國也能拍出浪漫歐風。（佐登妮絲城堡提供）

此外，為迎接下一個活動主題「熊熊嘉年華」，佐登妮絲城堡於端午連假期間搶先暖身，推出2人同行送法國小熊吊飾，4人同行送小熊玩偶，凡揪滿20人同行，更能將高達93吋、比人還高的巨型大熊玩偶帶回家！造型吸睛、限量贈送，快揪親朋好友一起來佐登妮絲城堡。現場還有精采演出陪眾人慶端午：5/30邀請屢獲全國特優的大林國中旗樂隊演出，5/31還有其他團體接力登場，增添節慶熱鬧氣氛，端午連假來佐登妮絲，拍照打卡、節慶同樂、異國風情一次滿足。更多相關內容詳詢佐登妮絲城堡官網。

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