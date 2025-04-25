明華園首攻蛋 母娘文化季在小巨蛋演歌仔戲

明華園總團首度攻蛋演出經典大戲《蓬萊大仙》，孫翠鳳（左）飾演李玄、陳子豪（右）飾演李老君。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在全世界各地挑戰過各式各樣演出場地的明華園總團，將於4月27日首度攻蛋，演出經典大戲《蓬萊大仙》，也是明華園首次在台北小巨蛋演出全本歌仔戲。

明華園總團長陳勝福說，松山慈惠堂的「母娘文化季」，今年舉行難得一見十年一科的羅天大醮，加上母娘文化館的落成開幕，因此明華園總團特別將30多年前為國家戲劇院開幕而創作的《蓬萊大仙》，搬進小巨蛋，「不計成本獻上祝福」。

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《蓬萊大仙》描述蓬萊八仙之一的李玄，從驕傲的天下第一美男子寄身瘸腿乞丐李鐵拐，悟道成仙的故事。首攻小巨蛋的演出，當然由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，攜手歌仔戲新世代演員陳昭婷、陳子豪、李郁真、吳米娜、晨翎、陳彥名曁明華園總團戲劇家族聯合演出。

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