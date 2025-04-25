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魏柏任《萬縷》總爺藝文中心登場 回應自然人文交織軌跡

2025/04/25 14:37

總爺國際藝術村駐村藝術家魏柏任，即日起至7月27日在總爺藝文中心舉辦個展《萬縷》。（記者王涵平攝）總爺國際藝術村駐村藝術家魏柏任，即日起至7月27日在總爺藝文中心舉辦個展《萬縷》。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕總爺國際藝術村駐村藝術家魏柏任，即日起至7月27日在總爺藝文中心舉辦個展《萬縷》，以台南地區的歷史與地景為創作起點，透過雕塑、繪畫與裝置等多媒材作品，回應嘉南平原數百年來自然與人文交織的軌跡。

主展作品以麻豆堤防為靈感，透過木構層疊重現地層剖面樣貌，象徵水文與地質的累積與記憶。展場中仿堤防斜坡的雕塑平台，設置多個陳列基座，設計靈感來自實際測量儀器架設，結合考古意象與博物館展示語彙，帶領觀眾展開一場跨越時空的視覺探索。

總爺國際藝術村駐村藝術家魏柏任，即日起至7月27日在總爺藝文中心舉辦個展《萬縷》。（記者王涵平攝）總爺國際藝術村駐村藝術家魏柏任，即日起至7月27日在總爺藝文中心舉辦個展《萬縷》。（記者王涵平攝）

魏柏任畢業於國立臺北藝術大學美術創作碩士班，擅長運用金屬、木材與三合土等材料，探索時間、生命與存在的議題。創作橫跨雕塑、空間裝置、身體表演與影像，曾獲2021高雄獎首獎、2018世安美學獎等殊榮，作品典藏於高雄市立美術館。

「萬縷」不僅為展覽命名，更是一種創作概念。以絲縷般的歷史堆疊為構思核心，將地景、人文、水文與器物等意象編織其中。展出的雕塑作品大多採用傳統三合土材質，結合人體殘件、舊陶器標本等元素，呼應早期人們「依地而居」的生活方式，探討人與器皿作為「容器」的共通性。平面作品部分，魏柏任走訪台南各地，以寫生記錄當代儲水設施如水塔、水庫與帆布水池，延伸「容器」概念的時間與空間意義。

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