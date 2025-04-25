以溫泉、美食、SPA為母親獻上溫柔放鬆時光 北投麗禧推出母親節溫馨獻禮

「2025麗禧珍愛母親」活動，5月10日至11日入住贈「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及康乃馨花束。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕溫馨5月，想為平日辛苦的母親獻上結合溫泉、美食、SPA的小旅行，讓媽媽在療癒與美味中，度過一段放鬆身心的時光，北投麗禧溫泉酒店在5月10至11日母親節期間推出「麗禧珍愛母親」活動，凡於母親節活動期間入住，每房即贈送「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、溫馨祝福小卡及康乃馨花束，入住遊客可於靜謐山林間，享受天然白磺美人湯，搭配窗外盎然綠意與貼心小禮，為母親創造溫馨甜蜜的假期回憶。

北投麗禧每間客房均附有觀景陽台，在房內即可欣賞山林美景。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧坐落於北投山林至高點，每間客房以簡約東方禪意風格設計，寬敞的休憩空間附有觀景陽台，在房內即可欣賞山林美景，並設有觀音石打造的冷、熱泡湯池，可浸泡大磺嘴第一口天然濃郁白磺溫泉，其富含礦物質的乳白色湯質被稱為「美人湯」，浸泡後能感受到肌膚的柔滑細緻。5月10至11日母親節活動期間入住，可獲由北投麗禧甜點主廚李俊儀精心製作的「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒，選用台南東山古法製作的柴燒龍眼乾，風味獨特且保有柴燻香，搭配溫馨祝福小卡及精緻康乃馨花束，為母親節打造溫馨時光。

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母親節活動期間至雍翠或歐陸餐廳用餐，每桌贈送「芋泥桂花布丁蛋糕」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

住宿之外，北投麗禧還為母親送上美食饗宴以及頂級甜蜜的愛，凡於母親節活動期間至連續榮獲米其林推薦「雍翠庭」台式餐廳及C’est Bon歐陸餐廳法式料理用餐，每桌即贈送4吋「芋泥桂花布丁蛋糕」1個，特選南投四季春茶製成綿密蛋糕體，搭配大甲芋頭製成的芋泥內餡與桂花布丁夾層，凝聚台灣在地食材的細緻風味，每一口都能吃到淡雅桂花的清香、以及綿密細緻的芋泥在舌尖化開，為闔家歡聚時光增添幸福滋味。

北投麗禧「儷漾SPA」透過專業芳療師手技，舒緩緊繃肌肉與深層疲勞。（北投麗禧

為讓媽媽徹底放鬆身心，北投麗禧「儷漾SPA」於5月2日起至11日，亦推出母親節優惠組合，內含60分鐘東方經絡按摩及露天風呂泡湯體驗。讓媽媽在山林環繞的靜謐氛圍中，透過專業芳療師細緻的手技，舒緩緊繃肌肉與深層疲勞，再結合北投天然白磺溫泉的療癒能量，釋放壓力、放慢步調，享受屬於母親的專屬寵愛時光。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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