自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

以溫泉、美食、SPA為母親獻上溫柔放鬆時光 北投麗禧推出母親節溫馨獻禮

2025/04/25 15:19

「2025麗禧珍愛母親」活動，5月10日至11日入住贈「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及康乃馨花束。（北投麗禧溫泉酒店提供）「2025麗禧珍愛母親」活動，5月10日至11日入住贈「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及康乃馨花束。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕溫馨5月，想為平日辛苦的母親獻上結合溫泉、美食、SPA的小旅行，讓媽媽在療癒與美味中，度過一段放鬆身心的時光，北投麗禧溫泉酒店在5月10至11日母親節期間推出「麗禧珍愛母親」活動，凡於母親節活動期間入住，每房即贈送「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、溫馨祝福小卡及康乃馨花束，入住遊客可於靜謐山林間，享受天然白磺美人湯，搭配窗外盎然綠意與貼心小禮，為母親創造溫馨甜蜜的假期回憶。

北投麗禧每間客房均附有觀景陽台，在房內即可欣賞山林美景。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧每間客房均附有觀景陽台，在房內即可欣賞山林美景。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧坐落於北投山林至高點，每間客房以簡約東方禪意風格設計，寬敞的休憩空間附有觀景陽台，在房內即可欣賞山林美景，並設有觀音石打造的冷、熱泡湯池，可浸泡大磺嘴第一口天然濃郁白磺溫泉，其富含礦物質的乳白色湯質被稱為「美人湯」，浸泡後能感受到肌膚的柔滑細緻。5月10至11日母親節活動期間入住，可獲由北投麗禧甜點主廚李俊儀精心製作的「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒，選用台南東山古法製作的柴燒龍眼乾，風味獨特且保有柴燻香，搭配溫馨祝福小卡及精緻康乃馨花束，為母親節打造溫馨時光。

母親節活動期間至雍翠或歐陸餐廳用餐，每桌贈送「芋泥桂花布丁蛋糕」。（北投麗禧溫泉酒店提供）母親節活動期間至雍翠或歐陸餐廳用餐，每桌贈送「芋泥桂花布丁蛋糕」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

住宿之外，北投麗禧還為母親送上美食饗宴以及頂級甜蜜的愛，凡於母親節活動期間至連續榮獲米其林推薦「雍翠庭」台式餐廳及C’est Bon歐陸餐廳法式料理用餐，每桌即贈送4吋「芋泥桂花布丁蛋糕」1個，特選南投四季春茶製成綿密蛋糕體，搭配大甲芋頭製成的芋泥內餡與桂花布丁夾層，凝聚台灣在地食材的細緻風味，每一口都能吃到淡雅桂花的清香、以及綿密細緻的芋泥在舌尖化開，為闔家歡聚時光增添幸福滋味。

北投麗禧「儷漾SPA」透過專業芳療師手技，舒緩緊繃肌肉與深層疲勞。（北投麗禧北投麗禧「儷漾SPA」透過專業芳療師手技，舒緩緊繃肌肉與深層疲勞。（北投麗禧

為讓媽媽徹底放鬆身心，北投麗禧「儷漾SPA」於5月2日起至11日，亦推出母親節優惠組合，內含60分鐘東方經絡按摩及露天風呂泡湯體驗。讓媽媽在山林環繞的靜謐氛圍中，透過專業芳療師細緻的手技，舒緩緊繃肌肉與深層疲勞，再結合北投天然白磺溫泉的療癒能量，釋放壓力、放慢步調，享受屬於母親的專屬寵愛時光。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應