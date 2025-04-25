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來滬尾藝文休閒園區認識滬尾 聽《臭油棧》作者蘇文魁細說淡水百年風華

2025/04/25 16:02

滬尾藝文休閒園區特別邀請深耕淡水30餘年的資深文史工作者蘇文魁，帶來主題講座「細說淡水」。（滬尾藝文休閒園區提供）滬尾藝文休閒園區特別邀請深耕淡水30餘年的資深文史工作者蘇文魁，帶來主題講座「細說淡水」。（滬尾藝文休閒園區提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕淡水是備受國內外旅客喜愛的旅遊地，若想知道更多關於淡水的故事，滬尾藝文休閒園區特別邀請深耕淡水30餘年的資深文史工作者蘇文魁，於5月16日帶來主題講座「細說淡水」，他將以多年來挖掘地方故事與文化資產的豐富經驗，帶領聽眾走入歷史現場，從獨特視角重新認識這座城鎮的前世今生。

蘇文魁將以多年來挖掘地方故事與文化資產的豐富經驗，帶領聽眾走入歷史現場，從獨特視角重新認識這座城鎮的前世今生。（滬尾藝文休閒園區提供）蘇文魁將以多年來挖掘地方故事與文化資產的豐富經驗，帶領聽眾走入歷史現場，從獨特視角重新認識這座城鎮的前世今生。（滬尾藝文休閒園區提供）

報名參加者將可獲贈《臭油棧──那二十年在穀倉倉庫的歲月》一書，以及望高樓「星巴克咖啡服務」美式咖啡1杯。（滬尾藝文休閒園區提供）報名參加者將可獲贈《臭油棧──那二十年在穀倉倉庫的歲月》一書，以及望高樓「星巴克咖啡服務」美式咖啡1杯。（滬尾藝文休閒園區提供）

蘇文魁長期致力於地方文史研究與推廣，自1990年代起，在淡水創立「滬尾文史工作室」，興辦地方刊物《滬尾街》，開始規畫鄉土教育，培育無數淡水解說員，並致力於將「馬偕博士在淡水」成為淡水文化亮點。此外，亦擔任過淡水鎮公所文史顧問、台北縣淡水古蹟博物館顧問、新北市政府文化局文獻諮詢委員和古饋歷史建築審查委員等職務。去年他在淡水社區大學出版《臭油棧──那二十年在穀倉倉庫的歲月》，書中以個人視角記錄淡水的城市記憶與人文變遷。本次講座將從他豐富的田野觀察與史料蒐集出發，以深入淺出的方式，帶領聽眾理解淡水的歷史脈絡與文化故事。

講座活動地點位於風景絕佳的將捷金鬱金香酒店R樓「望高樓」舉行。（滬尾藝文休閒園區提供）講座活動地點位於風景絕佳的將捷金鬱金香酒店R樓「望高樓」舉行。（滬尾藝文休閒園區提供）

講座活動地點位於風景絕佳的將捷金鬱金香酒店R樓「望高樓」舉行，每場酌收費用300元，報名參加者將可獲贈市價380元之《臭油棧──那二十年在穀倉倉庫的歲月》一書，以及望高樓「星巴克咖啡服務」美式咖啡1杯，讓聽眾在咖啡香中，沉浸於淡水百年文化的韻味。每場限額20人，有興趣者要把握機會，及早報名。購票與報名詳情，可上滬尾藝文休閒園區官網活動頁查詢。

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