書法家一通電話促成跨界奇緣！國光劇團《精衛》讓詩魂現身

温宇航（左）飾演「汪精衛「詩魂」，於現場吟唱其詩作，與李家德飾演的「汪精衛」（右）偶然同台現身，成為全劇亮點之一。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國光劇團與翃舞製作攜手推出跨界新作《精衛》，將於4月26日至27日於台戲曲中心大表演廳演出。結合京劇、現代舞與詩歌吟唱的表演形式，該劇打破傳統類型，嘗試以身體語彙與聲音表現歷史與神話交錯的詩意場域。

國光劇團藝術總監王安祈表示，此次合作源於書法家董陽孜的一通電話。她在觀賞國光劇團演員李家德的演出後，主動聯繫編舞家賴翃中，牽起劇團與「翃舞製作」的合作契機。

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演員李家德飾演汪精衛，以京劇身段與翃舞製作的現代舞者跨界合作，展現內心掙扎與精神張力。（記者董柏廷攝）

《精衛》由王安祈編劇、戴君芳導演、賴翃中編舞，透過京劇與現代舞的轉化交錯，建構一場從神話飛行至歷史靈魂的精神旅程。劇名取自《山海經》中銜石填海、永不放棄的精衛鳥，故事同時映照20世紀初汪兆銘（汪精衛）以「精衛」為號、以身許國的歷史象徵。在劇中，精衛鳥（黃宇琳飾）於神話世界飛翔，驚聞炸墳聲響後踏上幻象旅途，與汪精衛靈魂相遇，並展開詩性的對話。

演出亮點之一，為國光崑曲名家温宇航特別擔任「詩魂」，以吟唱形式演繹汪精衛詩作。劇中不僅選入〈望江南〉等多首詩作，更以聲音為引，帶領觀眾穿越歷史迷霧，直入一位詩人靈魂深處。汪精衛在現實中或有爭議，但在《精衛》所打造的舞台世界裡，他成為一位心懷理想、於抉擇中迷惘、靈魂碎裂卻仍不停吟詩的悲劇人物。

《精衛》非傳統歷史戲、亦非純現代舞劇，近似一場關於信仰、理想與記憶的共振，當詩魂開口吟唱，舞台不僅召喚出一段歷史，更喚起未竟之問。

黃宇琳飾演的精衛鳥於神話場景中飛翔，體現神話精神與悲壯詩意。（記者董柏廷攝）

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