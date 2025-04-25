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有點廢、很迷惘、但還不想放棄自己 撐過這波人生卡關期就能翻轉（還可抽一台機車）
誠品書店「未來必修室」主題展推破萬件辦公室好物85折起。（誠品提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕誠品書店將於5月5日推出「未來必修室」系列活動，針對即將踏入職場的新鮮人與正值轉職期的讀者，規劃線上與實體同步課程，並精選百本實用書單，從職涯導航、職場心法到理財規劃，打造個人升級專屬知識庫。
誠品推薦多本話題新書，如銷售突破12萬冊、來自日本的《發現你的天職》，以三步驟解析個人潛能，協助讀者釐清未來方向；《做自己的生命設計師》則延伸自史丹佛經典課程，導入「設計思考」概念，引導讀者規畫出屬於自己的新人生藍圖。
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在理財與職場類書單中，《孫子兵法商學院》、《執行長日記》、《長期買進》、《致富心態》等實戰經驗與策略導向兼具的熱門書，亦成為入門選書首選。搭配「3本75折」與會員文化幣加碼活動，購書回饋達700元等值點數。
誠品書店推「未來必修室」主題展，特選暢銷12萬冊的《發現你的天職》等百本職涯秘笈等你來升級。（誠品提供）
活動亮點包括，擁有20年HR資歷的職場顧問李秉懿、復旦大學總裁班教練鄭偉修，將親授升遷必修課；而以療癒漫畫《星期一的布魯斯》紅遍全球的菲比，也將首度與台灣讀者線上見面，用幽默說破上班族的心聲。
此外，誠品也精選萬件辦公室生活用品展開同步優惠，包含智慧手寫筆、限量色鋼筆、幽默桌面標語名牌等療癒小物，打造升級不費力的工作空間。另祭出YAMAHA Vinoora車款抽獎活動，凡消費滿額即有機會將文青機車免費帶回家。
誠品「未來必修室」系列活動即日起至6月15日止，相關資訊與課程報名詳情，請見「迷誠品」網站（https://reurl.cc/bWYbvX）。
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