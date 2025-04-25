楊双子今獲頒台中市榮譽獎章 感性回應「會持續書寫，為我那小小多山的國家」

文化局長陳佳君頒榮譽獎章給楊双子（右）。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文學作家楊双子去年底以《台灣漫遊錄》，摘美國國家圖書獎翻譯文學大獎，成為台灣第一人，因楊双子是台中市人，台中市政府繼去年頒贈30萬元獎勵金外，今特地選在楊双子的母校中興大學頒贈「榮譽獎章」，表彰她在文學創作上的卓越成就，楊双子說，將會持續書寫，「為我那小小多山的國家」。

文化局指出，楊双子出生於台中市烏日區，文學作品深入探索人性、歷史與文化，《台灣漫遊錄》以虛構的人物故事帶入，從台中為中心出發，詳細描繪了台灣的自然景觀、風土人情及歷史變遷，透過敏銳的觀察力和流暢的文筆，將台灣的美麗與特質展現得淋漓盡致，讓讀者深刻體會到台灣的魅力與多樣性，該書不僅在台灣引起廣泛共鳴，更在國際間廣受好評，並榮獲美國國家圖書獎翻譯文學獎，成台灣第一人。

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楊双子獲頒台中市榮譽獎章，感性回應「會持續書寫，為我那小小多山的國家」。（市府提供）

因楊双子曾在興大求學工作近10年，大學就讀興大中文系、研究所就讀興大台灣文學與跨國文化研究所，也曾於興大任職，此次頒贈儀式她主動向台中市政府表達希望能在中興大學文學院舉辦受贈儀式，今日頒獎儀式上，多位曾教過楊双子的興大教師群均出席見證。

台中市文化局長陳佳君致贈楊双子榮譽獎章後指出，楊双子獲得美國國家圖書獎，讓各界對於文學推廣扎根更加重視，帶動台灣文學的發展，市府將繼續支持鼓勵本地多元的文學創作，期待未來有更多台中作家在國際舞台上發光發熱。

楊双子則說，在中興大學讀書的8年，是她成為台灣小說家的關鍵8年，她書寫是為了回答台灣人究竟是什麼人，持續的書寫過去則是想要迎向更好的未來，台灣這塊土地海納百川，透過書寫讓更多台灣人認同所身處的這塊土地，認同作為同一個國家的生活共同體；她說，台灣雖然是小國小民，但我們是好國好人，她感謝大家的肯定，「我將會持續書寫，為我那小小多山的國家。

興大副校長蔡清標表示，楊双子所榮獲的美國國家圖書獎，堪稱是文學界的奧斯卡獎，不僅如此，她也以該書獲得日本翻譯大獎，能夠同時榮獲全球文學領域最具聲望與影響力的榮耀，她的得獎不只是個人的光彩，更是台灣文學與文化在世界舞台上重要的成就，師生同感榮耀。

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