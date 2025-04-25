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從飯店大廳到公共美術館 台南首家5星級飯店3畫作移至南瀛藝術館展出
原在大億麗緻酒店的3幅巨型畫作，現於南瀛藝術館常設館展出，開放民眾參觀，延續城市記憶。（南瀛文教基金會提供）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南首家5星級飯店大億麗緻酒店，於2020年6月因不敵新冠肺炎熄燈，迄今將近5年，原址由福泰集團接手經營，預計第2季開幕。原在酒店大廳陪伴旅客19年的3幅巨型畫作，目前則典藏於南瀛藝術館，開放民眾參觀，延續城市記憶。
原在大億麗緻酒店的3幅巨幅畫作，現由南瀛文教基金會董事長李全教收藏，基金會執行長林秉鋐表示，其中以藝術家楊興生的遺作〈無題〉最為人熟知，長560公分、寬170公分，原掛於飯店大廳正中央，以抽象筆法傳遞深沉的精神意象，是藝術家晚年風格轉化的重要代表作。
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林秉鋐表示，這3幅畫作代表台灣當代藝術的多元面貌，1幅以東方水墨精神結合現代構成美學，另2幅則透過色塊與材質堆疊，營造出空間與時間交錯的視覺張力，目前正在位於台南市南區的南瀛藝術館常設館展出。
李全教說，這些作品不應只是私人的收藏，更該回到公共場域，讓藝術與市民共享，延續它們曾在飯店空間中所承載的記憶與感動。
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