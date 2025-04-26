國民戲劇該講台語或華語？ 吳念真「浮潛」給答案，小英也有話說

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團塵封16年的 《人間條件4》重啟巡演，昨（25日）晚在台北國家戲劇院首演，原班人馬睽違16年重新演繹，原卡司黃韻玲、林美秀、陳希聖3人再度合體，台詞與內容都重現16年前原作，現在看起來卻毫無違和感，尤其劇中一下台語一下華語，有人問吳念真，劇中台語與華語的運用，是如何決定的？

以「人間條件」系列被譽為「國民戲劇」的吳念真，給了一個很有趣的反問當答案，他說，「我不會想這齣戲要用華語或台語，應該說，我們生活上會怎講就怎麼講。」

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吳念真說明，語言跟著時代演進，很多新的名詞其實用台語無法準確表演，他常看美秀的節目怎麼講台語，裡面常會出現一些太勉強的，比如「浮潛」台語怎麼說？台語「潛水」是「藏水沬」（tshàng-tsuí-bī），那「浮潛」的台語呢？台語就是「浮潛」，「你要硬講台語，大家也聽不懂。」

這種概念有點像是現在在學校或職場，大家會講華語，但回老家見叔叔伯伯或外公外婆時，很「自然」就會講台語。有趣的是，昨晚現身劇院看戲的前總統蔡英文，也對吳念真說，自己小時候在家就講台語，儘管有些用詞現在已不那麼常用，依然聽懂劇中大部分內容。

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