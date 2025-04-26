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悲劇《人間4》為何副題〈一樣的月光〉？ 吳念真解答笑翻眾人

2025/04/26 08:00

《人間4》的副題是「一樣的月光」，劇情描述一對性格大不同的姊妹，因嫉妒與競爭而逐漸走向悲劇的血緣情誼。（記者凌美雪攝）《人間4》的副題是「一樣的月光」，劇情描述一對性格大不同的姊妹，因嫉妒與競爭而逐漸走向悲劇的血緣情誼。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由吳念真擔任編導的「人間條件」系列已發展到《人間8》，23 年來演出逾450場，每部都被譽為經典，但之前好幾部都曾重啟巡演，只有《人間4》時隔16年才重新開箱，昨（25）晚間在台北國家戲劇院重啟巡演第1站，不僅舞台與道具全面升級、原班人馬帶著人生歷練回歸的演出讓人深受感動，劇中的音樂設計也相當動人。

《人間4》的副題是「一樣的月光」，劇情描述一對性格大不同的姊妹情誼，因嫉妒與競爭而逐漸走向悲劇，包括妹妹勾引姊姊的男友發展出的劈腿事件，讓人感嘆為何一樣的月光卻映照出不同的人生？一樣的月光卻留不住初始的愛情與親情？

有人問吳念真，為何副題要叫「一樣的月光」？吳念真的解答是，最後哀嘆一件事情，就是愛情像月光，經過愛情的失敗之後，她還是相信愛情，因為愛情像月光，在天地最黑暗的時候，它最光亮。不過，吳念真也笑說，「因為〈一樣的月光〉歌詞是我寫的，所以版權比較便宜。」讓現場聽者哄堂大笑。

值得一提的是，音樂設計聶琳表示，「音樂設計聚焦『月光』主題延伸，不僅是主題曲，甚至穿插了德布西的《月光》，形成完整的音樂主題網。整體音樂非常豐富，幾乎貫穿全劇，堪稱『人間條件』系列中音樂比重最高的一部。」

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