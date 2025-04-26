自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

國家戲劇院昨晚沸騰 《人間條件4》重啟巡演驚見小英看戲

2025/04/26 07:28

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團塵封16年的 《人間條件4》重啟巡演，昨（25）日晚間在台北國家戲劇院首演甫落幕，就發現前總統蔡英文在臉書貼文，秀出好幾張與團隊合影的照片，同時也有觀眾在臉書貼出影片，內容是小英前總統現身國家戲劇院2樓的身影，觀眾們紛紛起身回頭向小英揮手，小英也報以揮手致意。

小英前總統的臉書貼文寫道：「吳念真導演形容這部作品，是他創作中『最殘酷的一集』，今天我也來到國家戲劇院，欣賞這齣媒體盛讚的『國民戲劇』。」對於觀演後的感想，小英則寫道，「這部戲也讓我們看到，人都有計較的一面，也有選擇寬恕的一面，但因為雙向的愛，家人之間的包容與理解，終究會像戲中的主題曲〈一樣的月光〉那般，為我們帶來人性的光芒，讓我們重新相信愛、相信傷害之後，依然能選擇溫柔相待。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應