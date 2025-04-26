國家戲劇院昨晚沸騰 《人間條件4》重啟巡演驚見小英看戲

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團塵封16年的 《人間條件4》重啟巡演，昨（25）日晚間在台北國家戲劇院首演甫落幕，就發現前總統蔡英文在臉書貼文，秀出好幾張與團隊合影的照片，同時也有觀眾在臉書貼出影片，內容是小英前總統現身國家戲劇院2樓的身影，觀眾們紛紛起身回頭向小英揮手，小英也報以揮手致意。

小英前總統的臉書貼文寫道：「吳念真導演形容這部作品，是他創作中『最殘酷的一集』，今天我也來到國家戲劇院，欣賞這齣媒體盛讚的『國民戲劇』。」對於觀演後的感想，小英則寫道，「這部戲也讓我們看到，人都有計較的一面，也有選擇寬恕的一面，但因為雙向的愛，家人之間的包容與理解，終究會像戲中的主題曲〈一樣的月光〉那般，為我們帶來人性的光芒，讓我們重新相信愛、相信傷害之後，依然能選擇溫柔相待。」

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