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潘氏澎湖鱷回歸澎湖 澎湖化石館盛大開幕

2025/04/26 14:19

潘氏澎湖鱷重磅回歸故鄉澎湖，在澎湖化石館常態性展出。（記者劉禹慶攝）潘氏澎湖鱷重磅回歸故鄉澎湖，在澎湖化石館常態性展出。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖原人的出土，改寫人類演變史，也再次印證澎湖水道化石多樣化，包括澎湖古象、德氏水牛等，而潘氏澎湖鱷發現，由送往台中自然科學博物館整理，再送回澎湖化石館，今（26）日隆重開幕！全新規畫的常設展「澎湖水道傳奇」正式亮相，由縣長陳光復主持，縣府一級主管與澎湖縣議會祕書長鄭嘉薇等人都參加。

化石先生將潘氏澎湖鱷模型，贈送給發現人潘明國。（記者劉禹慶攝）化石先生將潘氏澎湖鱷模型，贈送給發現人潘明國。（記者劉禹慶攝）

此次展覽最大亮點之一，就是國際級化石「潘氏澎湖鱷」的華麗回歸！來自1500至1700萬年前、體長達4.6公尺的古老霸主，不僅是目前台灣所發現最完整的大型古脊椎動物化石，更是首次完整化石展出。由化石先生團隊傾力修復，透過 3D 掃描建模技術，將珍貴的28片鱗甲準確還原，呈現出科技與藝術交融的震撼之美！

另外，曾引發國內熱烈討論的海洋巨獸「吉貝長鬚鯨」，在專家重新比對後，確認其真實身份為來自遠洋的布氏鯨！這頭曾擱淺於澎湖的巨鯨，將在展區中訴說牠的生命故事，也讓觀眾更加認識台灣海域的鯨豚文化與保育理念。

潘氏澎湖鱷化石，2006年由潘明國在西嶼鄉內垵村發現，隨後送往台中科博館進行修復與裝架，去年10月送回發現地澎湖。潘明國與10年前澎湖化石館催生者林長興老師，也現身開幕會場，一同見證潘氏澎湖鱷重磅回歸故鄉歷史，未來希望澎湖化石館展示空間能擴大，將澎湖水道古化石系列整理展示，讓後代子孫了解澎湖珍貴的歷史。

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