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「解鎖：女性關鍵經濟蛻變」巡展 聚焦女力轉型共創平權未來

2025/04/26 15:18

台南市府社會局與國家婦女館在永華婦女福利服務中心合辦「解鎖：女性關鍵經濟蛻變」巡展。（南市社會局提供）台南市府社會局與國家婦女館在永華婦女福利服務中心合辦「解鎖：女性關鍵經濟蛻變」巡展。（南市社會局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府與國家婦女館合辦「解鎖：女性關鍵經濟蛻變」巡展，呈現台灣女性在台灣經濟發展上扮演的關鍵角色，改變社會的重要引擎，啟發更多人重視平權議題。

展覽透過歷史與當代交錯的視角，細膩描繪台灣女性在經濟發展歷程中從家庭走向職場、從邊緣走向主流的奮鬥軌跡，盼望讓更多市民看見女性在勞動與創新的關鍵角色，反思性別平權的價值與未來。

社會局長郭乃文表示，女性的勞動參與率逐年攀升，但仍面臨照顧責任集中、性別薪資差距等結構性問題。期望透過展覽激發更多人關注性別議題，一同見證台灣女性在經濟發展的重要地位，為性別平等與經濟正義注入更多希望與行動力，支持打造一個對所有性別都更友善的城市。

台南市永華婦女福利服務中心今日舉辦巡展講座，邀請人類性學哲學博士林役勵演講，以「從畫布到新媒體：性學探索的跨域創業」為主題，分享個人對女性創業及經濟自主的獨到見解，藉此引動婦女討論時代變動下還能掌握經濟脈動，持續成長的關鍵鑰匙。

社會局表示，「解鎖」巡展內容，規畫「枷鎖」、「解開」與「突破」三大主軸，揭示女性在不同年代所面對的限制與挑戰，回顧台灣女性在經濟發展中的關鍵角色，從農村到工業、從家庭代工到科技創新，每一步都是女性奮鬥與蛻變的見證。從1980年代仍普遍存在的「單身條款」、「禁孕條款」與職場性別歧視，到21世紀女性開拓職場的堅毅姿態，亦透過展覽一窺各行各業女性以自身行動詮釋「蛻變」的力量。

「解鎖」展期即日起至5月16日，在台南市永華婦女福利服務中心。

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