嘉義社區傳承宗教文化 中寮安溪城隍廟口親子流畫創作

透過流畫藝術創作，學童展現對城隍信仰的想像力。（鹿草鄉公所提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉重寮社區發展協會，為傳承信仰中心「中寮安溪城隍廟」文化，今上午攜手鹿草鄉公所、重寮國小等單位，在廟埕舉辦「廟口埕文化藝術活動」，參加的20名學童，將對城隍廟的印象與想像，以顏料流畫創作方式描繪，充滿想像力。

鹿草鄉重寮社區發展協會，與鹿草鄉公所、重寮國小合辦流畫藝術活動，讓親子深度體驗信仰文化。（鹿草鄉公所提供）

鹿草鄉長嚴珮瑜說，重寮村中寮安溪城隍廟擁有悠久的歷史文化，為了讓村民、小朋友深度體驗宗教信仰文化，首次舉辦以「流畫藝術」為主題親子活動，透過顏料在畫布上以手擺動、搖晃，自由、無拘束的創作形式，讓每件作品都獨一無二。

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重寮社區表示，透過流畫的方式，啟發孩子的想像力與表達能力，也讓美學教育從生活中自然萌芽。此次活動不只是藝術教育實踐，更是文化信仰的深度體驗，期望讓更多在地居民與學童，藉此感受「廟口埕文化」的魅力。

重寮社區表示，此次活動作品，5月將在「鹿仔草民俗文化學堂」展出，讓大眾欣賞藝術與傳統交織成動人的地方記憶。

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