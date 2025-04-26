亞洲國際藝術交流展 12國藝術家作品雲林展出

參展各國藝術家分享交流創作心得。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「2025雲林藝起幸福」亞洲國際藝術交流展今（26）日在雲林縣府文化觀光處展覽館登場，共展出12國50位藝術家的作品，現場來自各國藝術相互交流，場面熱絡。

2025亞洲國際藝術交流展「雲林藝起幸福」即日起至5月4日在雲林縣文化觀光處展覽館展出，共計12國50位藝術家參展。（記者黃淑莉攝）

亞洲國際藝術交流展今年邁入第11年，是由國內知名版畫大師鐘有輝擔任總顧問，廣邀國內外藝術家共同參展，這次策畫為雲林縣藝術家丁仁桐、吳烔韋，參展50位藝術家來自汶萊、法國、德國、香港、伊朗、韓國、馬來西亞、台灣、泰國、土耳其、烏茲別克、越南共12地區及國家。

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香港藝術家李慧嫻分享作品創作理念。（記者黃淑莉攝）

香港藝術家李慧嫻今天現場分享參展作品〈差點忘記了那幾年是怎樣過的麼！〉創作理念，她表示，創作媒材為高溫陶及現成小物品，以「後疫情時代各種戴口罩的模樣，戴一邊就當是耳環」這個概念反思疫情期間戴口罩是許多人的日常生活習慣，但疫情過後戴嫌麻煩、呼吸不通順，不戴又不放心等矛盾。

文觀處長陳璧君表示，這次展出作品有油畫、多媒材創作、水彩畫、書法、攝影、版畫等，歡迎雲林鄉親及喜好藝術的朋友一起來欣賞這場多元的國際藝術交流活動，「藝」起幸福。

亞洲國際藝術交流展共展出12國50位藝術家作品。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善出席今天開幕活動，她指出，藝術無國界、更是世界通用的語言，透過藝術文化交流，即便語言不通，不同國家人民也能互相傳遞美感與畫作意境，彼此分享創作心得。

張麗善說，雲林藝術人才輩出，透過國際藝術交流展匯集藝術人才，展現雲林的藝文實力，期待未來雲林是農業、藝術並駕齊驅的縣市。

雲林縣長張麗善（左）聽取國外藝術家分享創作。（記者黃淑莉攝）

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