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從病毒走出來的色彩！亞太10位藝術家組「無救藥聯盟」 讓世界看見感染者的光

2025/04/26 21:00

亞當．烏瑪爾〈Harapan〉，以抽象筆觸描繪感染者對希望的渴望與內在情緒，是展覽中色彩最明亮的一件作品。（記者董柏廷攝）亞當．烏瑪爾〈Harapan〉，以抽象筆觸描繪感染者對希望的渴望與內在情緒，是展覽中色彩最明亮的一件作品。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣感染誌與C-LAB當代文化實驗場共同主辦的「無救藥聯盟——亞太愛滋藝術聯合展」，邀集來自台灣、香港、馬來西亞、南韓、菲律賓與澳洲等6國共10組藝術家，以展覽回應HIV做一種慢性病、文化議題與被汙名經驗的多重面貌。即日起至6月1日，在C-LAB美援大樓展演空間登場。

展覽聚焦亞太地區HIV感染者的生活現實，跨越繪畫、裝置、錄像與社群行動等形式，呈現藝術家如何與病毒共處、抗拒孤立，並以創作連結他人。策展團隊指出，當醫療科技讓病毒不再具傳染性，社會對感染者的標籤卻往往還未鬆動，主辦單位表示，「這場展覽不是為了找解藥，而是處理那些無處安放的生命經驗。」

傑羅姆．庫根〈質問〉，是藝術家以HIV藥盒為畫布，描繪與病毒共處下的心理歷程與內在辯證。（記者董柏廷攝）傑羅姆．庫根〈質問〉，是藝術家以HIV藥盒為畫布，描繪與病毒共處下的心理歷程與內在辯證。（記者董柏廷攝）

其中，來自馬來西亞的藝術家亞當．烏瑪爾（Adam Umar），帶來一幅色彩斑斕的抽象畫《Harapan》（意為「希望」），以夢境般的筆觸繪出感染者對自由與尊嚴的渴望。亞當以視覺語言探索自我療癒，也將「希望能不再因健康身份被定義」的願景具象化於畫布之中。

另一位同樣來自馬來西亞的藝術家傑羅姆．庫根（Jerome Kugan）則選擇在HIV藥盒外包裝上作畫，作品《質問》描繪多名閉眼人體圍繞中心角色，彷彿身體成為提問者，每個姿態都像一段尚未解答的對話。藝術家自2016年確診後持續創作，將繪畫作為理解疾病與自我狀態的方式，也抵抗沉默與無視。

此次展覽除藝術作品外，亦安排多場延伸活動，包括由感染者權益倡議者與感染科醫師共同參與的導覽與座談，從醫療、公衛、文化與人權等不同視角深化對HIV議題的理解。詳詢台灣感染誌協會官網。

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