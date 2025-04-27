她參賽10年終奪首獎、他23歲首作獲選！信誼幼兒文學獎4部繪本出爐

參賽第10年的鄭萱婕終於以創新的外星人話題獲得首獎。（信誼基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第37屆「信誼幼兒文學獎」得獎名單揭曉，本屆圖畫書組首獎由鄭萱婕《來，我跟你說──地球人聽話指南》奪得，以外星人視角幽默解構語言的日常錯位，獲評審青睞。而年僅23歲的王照鈞，首次參賽即以《藍皮慢火車》獲得圖畫書佳作，以鮮明畫筆紀錄台灣慢車時光，成為本屆最受矚目的新星。

信誼基金會表示，今年共收到305件作品，最終評選出4件獲獎，風格涵蓋幻想、紀實與跨文化觀察，展現當代兒童的情感與想像力。

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圖畫書首獎鄭萱婕（左起）、佳作王照鈞、文化部李遠部長、信誼張杏如董事長、兒童文學組雙佳作劉毓婷與鄭若珣。（信誼基金會提供）

圖畫書首獎得主鄭萱婕以《來，我跟你說──地球人聽話指南》幽默描繪外星人學習地球語言，藉由簡單語句在不同語境中產生荒謬轉譯。參賽十年來首度拿下首獎，她表示：「這次創作是為了開心，不再為得獎而寫，反而更自在。」

23歲鐵道迷王照鈞首次參賽即以《藍皮慢火車》獲佳作。（信誼基金會提供）

佳作《藍皮慢火車》則由台中鐵道迷王照鈞創作，他透過網路蒐集資料、反覆考證舊車款，再現藍皮火車行經花蓮田野間的夜色氛圍。他笑說：「這部作品畫了兩個月，幾乎醒著就畫。」希望即使是沒搭過慢車的孩子，也能從中感受到「時間很慢、心很安靜」的記憶。

兒童文學組雖未頒出首獎，但由鄭若珣的《毛線團太郎的一生》和劉毓婷的《艾瑪的瘋狂探險》共同獲佳作。前者以毛線為主角，編織一段關於助人與自我完成的溫柔旅程；後者則描繪一名多文化背景少女在校園中歷經自我與他者的冒險與理解。

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