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《膜》30年後在倫敦開口！紀大偉前進英國藝術節 為「亞洲酷兒文學」發聲

2025/04/28 07:30

亞洲酷兒藝術節每年舉行時吸引許多倫敦當地觀眾參與，圖左為創辦人王裔於活動開演前致詞（亞洲酷兒藝術節提供）亞洲酷兒藝術節每年舉行時吸引許多倫敦當地觀眾參與，圖左為創辦人王裔於活動開演前致詞（亞洲酷兒藝術節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年英國亞洲酷兒藝術節（Queer East Festival 2025）本週於倫敦開幕，今年首度增設「文學單元」，特別邀請台灣酷兒文學代表作家紀大偉於5月6日至7日舉辦分享會回顧其1995年出版的前衛小說《膜》，以及參與文學論壇，與詩人Eric Yip、作家Ewen Ma展開跨世代對談，探討亞洲酷兒文學的歷史變遷與未來發展，這也是紀大偉首次受邀參與此國際藝術節，為亞洲酷兒文學打開一條不同於歐美視角的對話可能。

作家紀大偉所著的《膜》被譽為台灣酷兒文學的代表作之一，不僅書寫性別與身體，更透過科幻語法探問氣候變遷、生態危機與人類命運。小說描繪一位感染病毒的譯者，潛入沙漠與迷宮般的城市，思考語言、記憶與生存意志，縱使完成於30年前，今日讀來仍映照出後疫情時代的荒涼與深思。此次紀大偉將於文學論壇與詩人Eric Yip、作家Ewen Ma展開跨世代對談，探討亞洲酷兒文學的演變與未來。

紀大偉1995年出版的前衛小說《膜》，是台灣酷兒文學代表作品之一。（記者董柏廷攝）紀大偉1995年出版的前衛小說《膜》，是台灣酷兒文學代表作品之一。（記者董柏廷攝）

本屆英國亞洲酷兒藝術節自4月23日至5月18日於倫敦展開，為期4週的展演橫跨電影、表演藝術、視覺藝術與文學等多元領域，於英國電影協會南岸中心（BFI Southbank）、倫敦當代藝術協會（ICA London）、巴比肯藝術中心（Barbican Centre）、QUEERCIRCLE酷兒藝術空間等場館舉行。

電影單元中，超過10部台灣作品入選，包括林正盛《美麗在唱歌》、蔡明亮《行者》、陳若菲《強迫曝光》與《海角天涯》、彭紫惠與王品文共同執導的《春行》、李美彌的經典作品《未婚媽媽》、朱平《愛作歹》，以及臺灣與新加坡合製、劉慧伶執導的《刺心切骨》等劇情長片；短片選映包含陳志明《記憶列車》、陳彥竹《愛失禁》、莊詠翔《山雨欲來》、洪崇哲《肉身菩薩》、丁冠濠《合十》，以及臺灣知名多媒體藝術家鄭淑麗多部經典作品《魚水之歡》、《與妻訣別記》、《保齡之性》、《指與吻》、《LOVEME2030》。視覺藝術方面，台灣裔美籍遊戲創作者Dri Chiu Tattersfield受邀參與群展《{guttural},,,{fleshless}》。詳詢藝術節官網（https://queereast.org.uk）。

台灣小說家紀大偉獲邀參與2025年英國亞洲酷兒藝術節「文學單元」回顧其1995年出版的前衛小說《膜》。（資料照，記者胡舜翔攝）台灣小說家紀大偉獲邀參與2025年英國亞洲酷兒藝術節「文學單元」回顧其1995年出版的前衛小說《膜》。（資料照，記者胡舜翔攝）

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