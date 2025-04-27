豐湖文化夥伴揪窯廠開音樂會 首次發表〈磚瓦窯〉創作

「窯謠領先文化音樂會」由湖口高中「烽火信念」音樂劇揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉擁有一甲子歷史的和榮磚瓦廠前，今（27）日有一場別出心裁的「窯謠領先文化音樂會」，由豐湖社區大學攜手多元夥伴，融合音樂、舞蹈及戲劇表演與磚瓦窯產業的地方知識探索，共同展現社區學習的多樣面貌；會中除展示豐湖地區的老照片，更由湖口高中學生朗讀在地磚瓦窯客語創作文章，音樂老師首次彈唱發表〈磚瓦窯〉創作歌曲。

湖口高中學生朗讀在地磚瓦窯客語創作文章，編詞譜曲後，由珈珈老師自彈自唱創作歌曲「磚瓦窯」，展現在地守護窯業的信念！（記者廖雪茹攝）

豐湖社區大學表示，為提升公民素養與公共事務參與力，協助城鄉永續發展，建構豐湖好好學學習聯盟的辦學理念，特別與湖口高中、爵士狗音樂學院、和興國小、大湖口綠生活文史協會、景辰書局及珈珈老師等在地夥伴合作，共同舉辦這場「窯謠領先文化音樂會」。

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湖口高中學生朗讀在地磚瓦窯客語創作文章，編詞譜曲後，由珈珈老師自彈自唱創作歌曲「磚瓦窯」，展現在地守護窯業的信念！（記者廖雪茹攝）

大湖口綠生活文史協會理事長郭台貴表示，早年大新竹磚瓦窯業興盛時期，湖口與新豐兩鄉就有近60家磚瓦窯廠，窯廠煙囪林立；但因時代變遷，窯廠幾乎剷平，現在只剩4座，其中3座在波羅汶，另1座就是今日保留完整的和榮磚瓦廠，在中山高、新竹工業區之前，窯廠堪稱是湖口新豐的人文產業地景的時空膠囊。今日音樂會即盼宣揚在地磚瓦窯產業文化，也是一個起始，希望未來「湖口新豐文化台一線」口號帶領下，串連磚瓦窯飛行場鐵道路徑及日式建築等文史資源。

湖口鄉擁有一甲子歷史的和榮磚瓦廠。（記者廖雪茹攝）湖口鄉擁有一甲子歷史的和榮磚瓦廠。（記者廖雪茹攝）

窯主戴雲祥說，他的窯廠原淹沒荒煙蔓草間沈寂了1甲子，感謝郭台貴團隊協助清理而重現天日，煙囪歷經921大地震和去年403花蓮地震，頂端已有崩落，期待有一天修復保存。

在和榮磚瓦廠舉辦的「窯謠領先文化音樂會」會場，展示一系列豐湖地區的老照片。（記者廖雪茹攝）

郭台貴等人積極推動「波羅汶八卦窯」列入文化資產保存，辦理導覽培訓坊，喚起在地老師和文化工作者的關注，也進而促成今日音樂會，融合音樂、舞蹈及戲劇表演與磚瓦窯產業探索，由湖口高中「烽火信念」音樂劇揭開序幕，爵士狗音樂學院、珈珈老師、范楊龍老師、吳悠老師舞蹈團隊番演表演。其中，湖中學生朗讀在地磚瓦窯客語創作文章，編詞譜曲後，由珈珈老師自彈自唱創作歌曲〈磚瓦窯〉，展現在地守護窯業的信念！

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