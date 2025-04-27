進入「郊狼」模式 ON！高美館「域內・域外」開啟非人類視角

「域內・域外─潘大謙個展」，透過裝置、影像與身體動作交織的沉浸式展演場域，從「郊狼」（Coyote）視角出發。（高美館提供）（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由高雄市立美術館與索拉舞蹈空間共同主辦的「域內・域外─潘大謙個展」，透過裝置、影像與身體動作交織的沉浸式展演場域，從「郊狼」（Coyote）視角出發，反思現代社會中人類生存空間的流動性與心理邊界。即日起至5月4日，在高美館地下一樓KSpace高雄實驗場展出。

藝術家潘大謙來自香港，從1997年起定居高雄市，作品以藝術探索生存的邊界，透過多元媒材與跨界實驗，構築獨特的視覺與身體語言。展覽以「郊狼」象徵既屬於某個群體又擁有強烈個體意識的存在，也暗喻在不同文化、社會制度間穿梭的移民、遊牧者或邊緣者，探討人類在群體與個體、內與外之間的游移狀態。

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高美館KSpace「域內・域外─潘大謙個展」的創作意象：深圳河。（高美館提供）（記者董柏廷攝）

展覽作品以裝置藝術為主，透過造形藝術、裝置、身體動態及視覺、聲音等媒材，構築流動的沉浸式場域，作品結合不鏽鋼、鷹架、木作與茅屋等結構裝置，融合沙、水等自然物質，以及聲音、影像與身體動態紀錄，營造一處可遊走、可觀察、也可參與的表演空間，帶領觀眾進入「郊狼」視野的生存經驗

高美館代理館長林羿妏表示，內外界線不僅限於地理或物理空間，更是人類心理與文化邊界的生命議題。郊狼群居但不合作、孤獨但又與環境共存的特性，恰巧映照出現代人的生存狀態，尤其身處於全球化與數位科技的時代洪流中，如何在社會的規範框架中內找到自己的位置。展覽詳詢高美館官網。

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