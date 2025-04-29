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她織情感、他雕日常！日本6大百年工藝職人齊聚台灣 對話「慢工」哲學

2025/04/29 07:45

原田美帆專注於丹後織物創作，融合紡織技藝與當代表現。（工藝中心提供）原田美帆專注於丹後織物創作，融合紡織技藝與當代表現。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心將於6月5日至6日舉辦「65工藝節．國際講座」，邀集來自日本６大領域、各具代表性的傳統工藝師齊聚台中，展開跨世代工藝對話。主題聚焦「百年流轉的日本工藝對話：百年前的慢工，百年後的突破」，內容涵蓋金工、漆藝、陶藝、纖維、木雕與竹藝等。將透過深度講座、圓桌對談展開交流，呈現傳統與當代交會的工藝現場。地點皆在工藝中心。

工藝中心表示，此次來台的匠師陣容堅強，包括擁有「別府最年輕傳統工匠認證者」之稱的竹藝師清水貴之，以及以丹後織物風格聞名、致力推動工藝旅遊與教育連結的PARANOMAD原田美帆。兩位分別以竹與織品為媒介，展現當代表現與地域工藝融合的實踐力，也成為本次受關注的焦點。

井尻一茂為「井尻彫刻所」傳人，承襲上丹生雕刻傳統，作品涵蓋佛寺建築、日常空間與招牌藝術，手工雕刻展現細膩的立體感。（工藝中心提供）井尻一茂為「井尻彫刻所」傳人，承襲上丹生雕刻傳統，作品涵蓋佛寺建築、日常空間與招牌藝術，手工雕刻展現細膩的立體感。（工藝中心提供）

另外，還有漆藝師西村圭功、陶藝師京谷浩臣、金工匠藤井健與木雕職人井尻一茂，他們皆承襲百年技藝，並嘗試以當代語彙轉譯老工藝的文化價值。工藝中心表示，此次講座不只是台日交流，更希望透過「傳統✕當代」的雙軸設計，回應技術、設計與生活感知之間的文化對話。

講座將由6位日本工藝師進行60分鐘個別專題演講，並加入50分鐘匠師對談與20分鐘開放觀眾提問，開啟國際工藝共享平台，也鼓勵台灣年輕創作者勇於接軌全球技藝脈動。報名方式詳見工藝中心官網。

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