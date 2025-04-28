廉價金針菇 這樣做身價翻倍

（取自臉書「阿嬌生活廚房」）

〔記者魏伶如／台北報導〕金針菇有豐富纖維，價格也不貴，賣場有時也常特價促銷，對於想要節省開支的家庭，是不錯的食材。只是金針菇最常做的方法就是放到湯裡，感覺變化不大，臉書「阿嬌生活廚房」作者阿嬌分享了一道「佃煮金針菇」，將金針菇的美味提升到另一個層次。

阿嬌公布的做法：

1.金針菇去蒂頭切斷，再加些木耳絲，吃起來更脆口。

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2清酒、味霖先煮滾，讓酒精揮發，再加入鰹魚醬油、原味醬油、糖。

3.放入金針菇、木耳，煮約10-15分鐘左右，放冷即可裝罐。冰箱冷藏可放約半個月

有讀者提到家中沒清酒，阿嬌說沒清酒就不用放。以10包金針菇的份量來說，步驟2的醬料比例是清酒200 cc、味醂100cc、原味醬油200 cc、鰹魚醬油100 cc、赤砂糖4大匙。如果金針菇份量沒那麼多，大家可以自己依比例增減。

做好的「佃煮金針菇」立刻讓平價金針菇，身價翻倍。而且放在冰箱當常備菜，隨時都能取用。

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