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師承廖繼春 94歲戰後女畫家笑問李遠：我的畫是不是亂七八糟？

2025/04/28 22:00

師承廖繼春 94歲戰後女畫家笑問李遠：我的畫是不是亂七八糟？鍾桂英繪於1997年的作品〈變遷〉，油彩、畫布，100F。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館策劃「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，4月起陸續有李奇茂、李再鈐的回顧展先後開幕，今（28）日接續舉辦「玩色．巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，高齡94歲的鍾桂英親自出席，這位師承廖繼春的資深畫家，與文化部長李遠開心合照，還笑問：「我的畫是不是亂七八糟？」

師承廖繼春 94歲戰後女畫家笑問李遠：我的畫是不是亂七八糟？文化部長李遠（右）與藝術家鍾桂英及其畫作〈藍的情趣〉合影。（史博館提供）

史博館表示，鍾桂英1931年生於桃園楊梅，幼年歷經日治及戰後社會變遷，就讀國立台灣師範大學美術系時，師承廖繼春，畢業後於今台藝大任教逾40年。鍾桂英的繪畫以半具象風格見長，作品色彩鮮明、對比強烈，最常使用的銘黃、寶藍與赭紅，代表的是黃裳鳳蝶、翠鳥、山羌等台灣原生的生命力。獨特的色彩韻律感，既流露女性藝術家的柔韌細膩，也蘊含客家精神的堅毅不屈，被譽為「浪漫溫柔野獸派」。

同為客家人，李遠說第一次見到鍾桂英，感覺像看到自己的母親、祖母，鍾桂英本人及她的作品都讓他非常感動。鍾桂英則謙稱自己努力教書40年，雖不是最傑出的老師，但竭盡所能，教出許多傑出的學生；希望每個人對繪畫、色彩都產生興趣，使生命更加豐富。

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