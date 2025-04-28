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總統文化獎得主特展在桃機 國門前走讀萬花鏡下的台灣
輪播公視《我們的島》環境永續影片。（文總提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕第13屆總統文化獎徵選倒數，主辦文化總會攜手昇恒昌基金會共同策畫主題展覽「萬花鏡下的台灣－第12屆總統文化獎特展：多元的人群、多彩的文化」，於桃園國際機場第2航廈出境區文化藝廊展出，聚焦在5位得獎者的生平貢獻，向旅人傳遞這座島嶼的文化底蘊，展覽時間自4月29日至8月29日。
現場展出「台灣第一苦旦」廖瓊枝的封箱鉅作《陶侃賢母》戲服。（文總提供）
文總說明，總統文化獎每2年籌辦1次，自2001年迄今已選出61名在文化領域深耕且具影響力的傑出人物與團體。此次「萬花鏡下的台灣」聚焦第12屆總統文化獎的5位得主：文化耕耘獎廖瓊枝、在地希望獎花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、人道奉獻獎社團法人中華民國南洋台灣姊妹會、青年創意獎動畫藝術家張徐展、社會改革獎公視《我們的島》節目團隊。
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除介紹5位得獎者文化貢獻之外，更以影音、實體及互動體驗展示，盼以不同切入角度帶領旅客從土地、人文及藝術面向，認識台灣古往今來的豐富文化，包含展出「台灣第一苦旦」廖瓊枝的封箱鉅作《陶侃賢母》戲服、噶瑪蘭族傳統技藝香蕉絲織品，展現台灣戲曲與原住民族工藝的深厚底蘊。
在地希望獎花蓮縣噶瑪蘭族發展協會展出傳統技藝香蕉絲織品。（文總提供）
此外，展場將播映《複眼叢林—張徐展個展紀錄片》，融合百年紙紮工藝與當代藝術，展現台灣青年藝術家的豐沛創造力；以及輪播公視《我們的島》環境永續影片，藉由紀實報導關注生態、土地與人的連結，體現文化關懷與社會改革的精神。另設置互動體驗區，讓旅客更認識台灣新住民，盼促進理解與尊重、消弭偏見與誤解。
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