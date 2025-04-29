您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
第1屆台北戲劇獎入圍名單出爐！7月頒獎典禮揭曉得主
第一屆台北戲劇獎今日公布入選名單，共10名入選。（圖片擷取自台北戲劇獎臉書）
〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的第一屆「台北戲劇獎」，自2024年春季正式啟動後，歷經半年選拔與觀察，今（29）日在台北表演藝術中心舉行入圍名單公布記者會。
【入圍名單如下】
第一屆臺北戲劇獎入圍名單
■最佳戲劇獎
同黨劇團《父親母親》
明日和合製作所《小路決定要去遠方》
四把椅子劇團《太陽》
窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》
閱時《萬象園》
請繼續往下閱讀...
■最佳音樂劇獎
五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場
太空彈劇團股份有限公司《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇
瘋戲樂工作室《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》
刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》
僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》
■最佳獨立精神獎
再拒劇團《沙拉殺人事件》
陳家聲工作室劇團《黃金人生》
延思有限公司《時間就像是從來沒消逝過》
栢優座《消失的六期生》
娩娩工作室《上身不由己》
■最佳導演獎
蘇洋徵 同黨劇團《父親母親》
洪千涵 明日和合製作所《小路決定要去遠方》
許哲彬 四把椅子劇團《太陽》
高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》
孫宇生 閱時《萬象園》
■最佳編劇獎
邱安忱 同黨劇團《父親母親》
吳念真 綠光劇團《人間條件一》
高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》
王遠博 閱時《萬象園》
陳弘洋 僻室House Peace《天王降臨多久川》
■最佳劇場設計獎
[舞台設計]
廖音喬、王仲堃 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版
廖音喬 四把椅子劇團《太陽》
吳紫莖 僻室House Peace《天王降臨多久川》
[燈光設計]
陳冠霖 四把椅子劇團《太陽》
唐敬雅 閱時《萬象園》
陳崇文 僻室House Peace《天王降臨多久川》
[服裝造型]
謝介人 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》
陳明澤 安徒生和莫札特的創意劇場 《綠野仙蹤》中文版音樂劇
[聲音設計]
李世揚 再拒劇團《沙拉殺人事件》
林桂如 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版
洪伊俊 四把椅子劇團《太陽》
[影像設計]
王正源 四把椅子劇團《太陽》
徐紹恩 閱時《萬象園》
■最佳戲劇類男演員獎
林子恆 同黨劇團《父親母親》
古 辛 同黨劇團《父親母親》
金士傑 果陀劇場《最後14堂星期二的課》
楊迦恩 四把椅子劇團《獨疝其身》
魏雋展 三缺一劇團《陌生海》
■最佳戲劇類女演員獎
林唐聿 再拒劇團《沙拉殺人事件》
徐堰鈴 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》
姚坤君 動見体《美好如此》
蔡佾玲 動見体《美好如此》
鄭尹真 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》
■最佳音樂劇類男演員獎
王 為 果陀劇場《親愛的彼得先生》
周家寬 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場
許富凱 瘋戲樂工作室 《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》
楊迦恩 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》
鎮萬鈞 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》
■最佳音樂劇類女演員獎
張 稜 果陀劇場《親愛的彼得先生》
方宥心 全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》
顏辰歡 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場
于子育 瘋戲樂工作室 《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》
康雅婷 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》
首屆得獎者以及特別貢獻獎，將於7月7日舉行的頒獎典禮中正式揭曉，屆時也將頒發各項大獎。活動詳詢台北市政府文化局及台北表演藝術中心官網與臉書。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應