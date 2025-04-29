第1屆台北戲劇獎入圍名單出爐！7月頒獎典禮揭曉得主

第一屆台北戲劇獎今日公布入選名單，共10名入選。（圖片擷取自台北戲劇獎臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的第一屆「台北戲劇獎」，自2024年春季正式啟動後，歷經半年選拔與觀察，今（29）日在台北表演藝術中心舉行入圍名單公布記者會。

【入圍名單如下】

第一屆臺北戲劇獎入圍名單

■最佳戲劇獎

同黨劇團《父親母親》

明日和合製作所《小路決定要去遠方》

四把椅子劇團《太陽》

窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

閱時《萬象園》

請繼續往下閱讀...

■最佳音樂劇獎

五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

太空彈劇團股份有限公司《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇

瘋戲樂工作室《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》

刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》

僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

■最佳獨立精神獎

再拒劇團《沙拉殺人事件》

陳家聲工作室劇團《黃金人生》

延思有限公司《時間就像是從來沒消逝過》

栢優座《消失的六期生》

娩娩工作室《上身不由己》

■最佳導演獎

蘇洋徵 同黨劇團《父親母親》

洪千涵 明日和合製作所《小路決定要去遠方》

許哲彬 四把椅子劇團《太陽》

高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

孫宇生 閱時《萬象園》

■最佳編劇獎

邱安忱 同黨劇團《父親母親》

吳念真 綠光劇團《人間條件一》

高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

王遠博 閱時《萬象園》

陳弘洋 僻室House Peace《天王降臨多久川》

■最佳劇場設計獎

[舞台設計]

廖音喬、王仲堃 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版

廖音喬 四把椅子劇團《太陽》

吳紫莖 僻室House Peace《天王降臨多久川》

[燈光設計]

陳冠霖 四把椅子劇團《太陽》

唐敬雅 閱時《萬象園》

陳崇文 僻室House Peace《天王降臨多久川》

[服裝造型]

謝介人 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》

陳明澤 安徒生和莫札特的創意劇場 《綠野仙蹤》中文版音樂劇

[聲音設計]

李世揚 再拒劇團《沙拉殺人事件》

林桂如 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版

洪伊俊 四把椅子劇團《太陽》

[影像設計]

王正源 四把椅子劇團《太陽》

徐紹恩 閱時《萬象園》

■最佳戲劇類男演員獎

林子恆 同黨劇團《父親母親》

古 辛 同黨劇團《父親母親》

金士傑 果陀劇場《最後14堂星期二的課》

楊迦恩 四把椅子劇團《獨疝其身》

魏雋展 三缺一劇團《陌生海》

■最佳戲劇類女演員獎

林唐聿 再拒劇團《沙拉殺人事件》

徐堰鈴 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》

姚坤君 動見体《美好如此》

蔡佾玲 動見体《美好如此》

鄭尹真 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

■最佳音樂劇類男演員獎

王 為 果陀劇場《親愛的彼得先生》

周家寬 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

許富凱 瘋戲樂工作室 《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》

楊迦恩 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

鎮萬鈞 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

■最佳音樂劇類女演員獎

張 稜 果陀劇場《親愛的彼得先生》

方宥心 全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》

顏辰歡 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

于子育 瘋戲樂工作室 《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》

康雅婷 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

首屆得獎者以及特別貢獻獎，將於7月7日舉行的頒獎典禮中正式揭曉，屆時也將頒發各項大獎。活動詳詢台北市政府文化局及台北表演藝術中心官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法