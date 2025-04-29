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從殘骸中重新長出一個自己 安聖惠《翻山越嶺的追尋》上線

2025/04/29 11:30

藝術家安聖惠坐在林蔭下靜靜凝視記憶之地。（公視提供）藝術家安聖惠坐在林蔭下靜靜凝視記憶之地。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕走過舊好茶部落聯外道路的殘骸、踏上紐西蘭的海岸，藝術家安聖惠用生命創作，也用作品回望自己的靈魂之路。公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《安聖惠，翻山越嶺的追尋》，以貼身紀錄的方式，跟隨安聖惠跨越台灣與世界，用廢棄材料、故鄉記憶與生命歷練，打造獨一無二的藝術旅程。

安聖惠2024年創作的《沒有人是別人》，以氣候變遷為題，傳達「沒有人是局外人」的共感命題。（公視提供）安聖惠2024年創作的《沒有人是別人》，以氣候變遷為題，傳達「沒有人是局外人」的共感命題。（公視提供）

安聖惠生長於屏東霧台魯凱族部落，為了求學與理想離開故鄉，卻始終與土地有著深刻連結。她在片中回望，稱那段物資匱乏、卻人與人緊密相依的年代，是「最美好的時光」。紀錄片聚焦於她20餘年來的創作歷程，從早期以漂流木、廢棄繩網打造大型裝置，到近年以氣候變遷、族群共生為題，展開更深層的藝術思考。

藝術家安聖惠（右）與國小老師、魯凱民族議會主席杜正吉重逢，談及成長歷程與文化記憶。（公視提供）藝術家安聖惠（右）與國小老師、魯凱民族議會主席杜正吉重逢，談及成長歷程與文化記憶。（公視提供）

《沒有人是別人》（No One is an Outsider）這件在紐西蘭創作的大型裝置作品，取材廢棄魚網與咖啡豆袋，交織出關於環境、記憶與連結的想像，也透過毛利長老舉行的祝福儀式，展現出在地文化與個人創作的深刻交會。2023年，一場大火燒毀了安聖惠眾多早期作品。鏡頭紀錄下她站在焦黑遺址前，壓抑淚水地說：「這就像生命的殘骸。」即使如此，她選擇以創作繼續回應生命，「沒有理由不做自己，要勇敢做自己。」

《藝術很有事》製作人徐蘊康指出，安聖惠擅長以日常材料訴說生命故事，從台東鐵花村的漂流木設計，到台北松壽廣場《葉上飄風》的都市自然詩意，作品能量強大而誠懇，紀錄片拍攝歷時1年，跟著她翻山越嶺，也貼身捕捉創作與生活的交錯瞬間。導演陳書正特別運用正中央大字視覺設計，呼應安聖惠作品的大氣張力。她筆下沒有華麗說教，只有實實在在與自然、記憶、族群共存的感知。正如片中所傳達：「創作是一生的課題。沒有理由不做自己，要勇敢的做自己。」

《安聖惠，翻山越嶺的追尋》現已於《藝術很有事》YouTube頻道與公視+平台同步上線，觀看連結詳詢：https://www.youtube.com/watch?v=1AAx0Vy1ofU

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