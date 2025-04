從殘骸中重新長出一個自己 安聖惠《翻山越嶺的追尋》上線

藝術家安聖惠坐在林蔭下靜靜凝視記憶之地。(公視提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕走過舊好茶部落聯外道路的殘骸、踏上紐西蘭的海岸,藝術家安聖惠用生命創作,也用作品回望自己的靈魂之路。公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《安聖惠,翻山越嶺的追尋》,以貼身紀錄的方式,跟隨安聖惠跨越台灣與世界,用廢棄材料、故鄉記憶與生命歷練,打造獨一無二的藝術旅程。

安聖惠2024年創作的《沒有人是別人》,以氣候變遷為題,傳達「沒有人是局外人」的共感命題。(公視提供)

安聖惠生長於屏東霧台魯凱族部落,為了求學與理想離開故鄉,卻始終與土地有著深刻連結。她在片中回望,稱那段物資匱乏、卻人與人緊密相依的年代,是「最美好的時光」。紀錄片聚焦於她20餘年來的創作歷程,從早期以漂流木、廢棄繩網打造大型裝置,到近年以氣候變遷、族群共生為題,展開更深層的藝術思考。

請繼續往下閱讀...

藝術家安聖惠(右)與國小老師、魯凱民族議會主席杜正吉重逢,談及成長歷程與文化記憶。(公視提供)

《沒有人是別人》(No One is an Outsider)這件在紐西蘭創作的大型裝置作品,取材廢棄魚網與咖啡豆袋,交織出關於環境、記憶與連結的想像,也透過毛利長老舉行的祝福儀式,展現出在地文化與個人創作的深刻交會。2023年,一場大火燒毀了安聖惠眾多早期作品。鏡頭紀錄下她站在焦黑遺址前,壓抑淚水地說:「這就像生命的殘骸。」即使如此,她選擇以創作繼續回應生命,「沒有理由不做自己,要勇敢做自己。」

《藝術很有事》製作人徐蘊康指出,安聖惠擅長以日常材料訴說生命故事,從台東鐵花村的漂流木設計,到台北松壽廣場《葉上飄風》的都市自然詩意,作品能量強大而誠懇,紀錄片拍攝歷時1年,跟著她翻山越嶺,也貼身捕捉創作與生活的交錯瞬間。導演陳書正特別運用正中央大字視覺設計,呼應安聖惠作品的大氣張力。她筆下沒有華麗說教,只有實實在在與自然、記憶、族群共存的感知。正如片中所傳達:「創作是一生的課題。沒有理由不做自己,要勇敢的做自己。」

《安聖惠,翻山越嶺的追尋》現已於《藝術很有事》YouTube頻道與公視+平台同步上線,觀看連結詳詢:https://www.youtube.com/watch?v=1AAx0Vy1ofU。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法