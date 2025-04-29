桃山、大村、平和國小3校特優合唱天團首度合體高歌 時間地點來了

彰化市平和國小毛毛蟲合唱團是國內比賽的常勝軍，將於7月出征東京國際合唱比賽。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕第一名的天團首度合體！新竹縣桃山國小，以及彰化縣大村國小和平和國小，這3校在今年鄉土歌謠比賽中同獲特優，明天（30日）將聚首平和國小，以歌聲會友，交流合唱與民族舞蹈演出，堪稱罕見的世紀之會，精采可期！

這次的活動主題為《歌聲響起在平和、三校天團合唱交流》，平和國小指出，3校皆在國內外合唱賽事中屢創佳績，桃山國小曾拿下新加坡、紐西蘭雙金獎，大村國小榮獲波蘭金獎，平和國小則即將於今年7月代表台灣，出征東京國際合唱比賽。這次難得會面交流，各自將透過音樂與舞蹈分享賽事經驗與文化魅力。

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世紀之會將於明天上午10時30分在平和國小活動中心登場，演出包括大村國小演唱《飛翔》及《大庄囡仔》、桃山國小帶來3首泰雅族歌曲、平和國小則獻上排灣族古調及《小小燦爛的回憶》，最後更有3校學生齊唱《勇氣之歌》大合唱。

除了音樂交流，活動也安排彰化在地小吃「阿三肉圓」與「阿泉控肉便當」特色午餐，並於中午進行民俗與泰雅族舞蹈交流，讓小朋友們在互動中親身感受多元文化的肢體美感。

平和國小表示，這場結合歌聲、舞蹈與美食交流，不僅是技藝交流，更是文化分享，希望透過這次機會，讓孩子們在友誼與藝術中成長，邁向更寬廣的國際舞台。

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