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貨運延誤 2025TIFA《人間樂園》演出與活動全面取消
2025TIFA 菲利普．肯恩《人間樂園》節目及周邊活動全部取消公告。（圖片取自國家兩廳院臉書
〔記者董柏廷／台北報導〕國家兩廳院今（29）日於臉書公告，原訂於2025年台灣國際藝術節（TIFA）期間演出的菲利普．肯恩（Philippe Quesne）作品《人間樂園》，因國際貨櫃運輸延誤，致使演出所需設備未能如期抵台。儘管兩廳院與共製單位瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）積極協調並擬定應變方案，最終仍無法克服物流時程影響，經審慎評估後，決定取消本節目全部演出及周邊活動。兩廳院表示，對於此次不可抗力因素造成的演出及活動取消深感遺憾，並對觀眾帶來的不便致上最深歉意。
取消場次包括原訂於國家戲劇院舉行的三場正式演出及其演前、演後座談，分別為：
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5月2日（五）19:30
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5月3日（六）19:30
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5月4日（日）14:30
此外，兩場周邊活動也同步取消，包括：
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4月29日（二）19:00 創作分享座談
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5月3日（六）16:00 節目導覽
針對已購票觀眾，兩廳院已同步啟動退票機制，詳細退票辦法可至OPENTIX平台查詢，相關連結如下：
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【2025TIFA 菲利普．肯恩《人間樂園》】：https://www.opentix.life/event/1844006428350808065
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【幕名而來】2025TIFA《人間樂園》節目導覽：https://www.opentix.life/event/1879098834825609217
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