麻臉洪武君真面目！故宮南院展出朱元璋傳奇一生

故宫南院「人氣國寶展——穿越看洪武」。（故宫南院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕明朝開國皇帝朱元璋是第一位平民帝王，從放牛童到掌握皇權，其一生充滿戲劇性，他的形象與典章制度也深刻影響後世，故宮博物院南部院區今（29）日起至7月20日推出「人氣國寶展——穿越看洪武」，精選肖像畫、瓷器及工藝品，呈現這位傳奇性的洪武君，及其時代的制度、審美風格影響下的藝術特色。

故宮書畫文獻處策展人吳誦芬表示，這次展覽的焦點展件是被文化部核定為「重要古物」的〈明太祖高皇帝 孝慈高皇后〉肖像畫。畫中主角，是大家舊時觀賞歌仔戲很熟悉的傳說人物——出身平民的洪武君和馬皇后，大家可以來比對宮廷肖像和民間流傳朱元璋「麻臉臭頭皇帝」異相神話之間的巨大差異。

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吳誦芬進一步說，畫家使出「以形寫神」的絕妙本領，除精緻描繪兩位人物的形象，也捕捉到他們的個性特質，身穿龍袍的朱元璋神情沉穩，眼角眉梢透露著不可侵犯的威勢；對幅的馬皇后則面容慈祥，雖然穿戴華麗，但畫家卻選用泛黃而微染胭脂的膚色，展現她出身平民的樸實特質。

〈釉裡紅三友玉壺春瓶〉瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖。（故宫南院提供）

器物處策展人王廷君指出，身為開國皇帝的明太祖奠定許多國朝制度，這次展覽呈現相關作品；如紅釉與釉裡紅瓷器體現朱元璋訂定明代服色以紅為尊，〈紅釉暗花龍紋碗〉整體釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權；〈釉裡紅三友玉壺春瓶〉瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖，充滿園林趣味，是經典的洪武玉壺春瓶式。

明永樂時期〈青花波濤龍紋爵杯〉承繼洪武制度，紋飾刻畫細膩講究。（故宫南院提供）

此外，朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器的規範，其中永樂時期的〈青花波濤龍紋爵杯〉就是承繼洪武制度的例證，整體紋飾刻畫細膩講究，氣勢雄強。

故宫南院「人氣國寶展——穿越看洪武」即日起展至7月20日。（故宫南院提供）

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