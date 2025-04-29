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麻臉洪武君真面目！故宮南院展出朱元璋傳奇一生

2025/04/29 15:00

故宫南院「人氣國寶展——穿越看洪武」。（故宫南院提供）故宫南院「人氣國寶展——穿越看洪武」。（故宫南院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕明朝開國皇帝朱元璋是第一位平民帝王，從放牛童到掌握皇權，其一生充滿戲劇性，他的形象與典章制度也深刻影響後世，故宮博物院南部院區今（29）日起至7月20日推出「人氣國寶展穿越看洪武」，精選肖像畫、瓷器及工藝品，呈現這位傳奇性的洪武君，及其時代的制度、審美風格影響下的藝術特色。

故宮書畫文獻處策展人吳誦芬表示，這次展覽的焦點展件是被文化部核定為「重要古物」的〈明太祖高皇帝 孝慈高皇后〉肖像畫。畫中主角，是大家舊時觀賞歌仔戲很熟悉的傳說人物出身平民的洪武君和馬皇后，大家可以來比對宮廷肖像和民間流傳朱元璋「麻臉臭頭皇帝」異相神話之間的巨大差異。

吳誦芬進一步說，畫家使出「以形寫神」的絕妙本領，除精緻描繪兩位人物的形象，也捕捉到他們的個性特質，身穿龍袍的朱元璋神情沉穩，眼角眉梢透露著不可侵犯的威勢；對幅的馬皇后則面容慈祥，雖然穿戴華麗，但畫家卻選用泛黃而微染胭脂的膚色，展現她出身平民的樸實特質。

〈釉裡紅三友玉壺春瓶〉瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖。（故宫南院提供）〈釉裡紅三友玉壺春瓶〉瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖。（故宫南院提供）

器物處策展人王廷君指出，身為開國皇帝的明太祖奠定許多國朝制度，這次展覽呈現相關作品；如紅釉與釉裡紅瓷器體現朱元璋訂定明代服色以紅為尊，〈紅釉暗花龍紋碗〉整體釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權；〈釉裡紅三友玉壺春瓶〉瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖，充滿園林趣味，是經典的洪武玉壺春瓶式。

明永樂時期〈青花波濤龍紋爵杯〉承繼洪武制度，紋飾刻畫細膩講究。（故宫南院提供）明永樂時期〈青花波濤龍紋爵杯〉承繼洪武制度，紋飾刻畫細膩講究。（故宫南院提供）

此外，朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器的規範，其中永樂時期的〈青花波濤龍紋爵杯〉就是承繼洪武制度的例證，整體紋飾刻畫細膩講究，氣勢雄強。

故宫南院「人氣國寶展——穿越看洪武」即日起展至7月20日。（故宫南院提供）故宫南院「人氣國寶展——穿越看洪武」即日起展至7月20日。（故宫南院提供）

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