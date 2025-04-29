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「墾漂」作家以散文攝影重塑墾丁 訴說漁村山海的永恆之歌

2025/04/29 15:10

美女作家朵米以散文攝影重塑墾丁，訴說漁村與山海的永恆之歌。（記者蔡宗憲攝）美女作家朵米以散文攝影重塑墾丁，訴說漁村與山海的永恆之歌。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕美女作家朵米以恆春為家十四載，化海風鹽花為筆墨，推出新書《一種叫做恆春的生活》，以散文與攝影交織，細膩刻畫恆春半島的漁村日常與自然之美。旅居當地，她見證墾丁國家公園內動植物的盎然生機，也記錄在地居民與土地的深情互動。面對近年恆春半島因觀光爭議蒙上的陰影，朵米以真摯文字與影像，訴說這片土地的真實樣貌，盼為新家鄉正名，也為墾丁的轉型之路注入新意。

美女作家朵米以散文攝影重塑墾丁，訴說漁村與山海的永恆之歌。（記者蔡宗憲攝）美女作家朵米以散文攝影重塑墾丁，訴說漁村與山海的永恆之歌。（記者蔡宗憲攝）

《一種叫做恆春的生活》不僅是朵米的個人書寫，更是一封寫給恆春的情書。書中，她走進漁村，聆聽討海人的故事，描繪清晨魚市吆喝與黃昏海潮低語；她漫步墾丁國家公園，捕捉梅花鹿輕躍草叢、灰面鷲翱翔天際的瞬間。這些片段，串起恆春半島獨特的人文地景，呈現人與自然的和諧共存。朵米以細膩筆觸寫道：「這裡的生活，是海的節奏與人的堅韌，交織成一首永恆的歌。」

近年，墾丁因過度開發與負面新聞頻遭批評，觀光形象受挫。對此，朵米在書中提出反思，強調恆春的價值遠超「玩樂天堂」的標籤。她記錄當地山海景致及庶民生活，不同於速食型的走馬看花，走進小山裡、漫步海邊甚至到市場體驗當地生活。這些深厚的底蘊，呼應墾丁轉型的方向——從純粹的陽光沙灘，走向永續觀光與文化保存。

美女作家朵米以散文攝影重塑墾丁，訴說漁村與山海的永恆之歌。（記者蔡宗憲攝）美女作家朵米以散文攝影重塑墾丁，訴說漁村與山海的永恆之歌。（記者蔡宗憲攝）

朵米表示，書中想寫的其實是這座海邊小鎮的生活風景，而非一本旅遊景點書籍，卻意外引發不少年年到墾丁旅遊的遊客共鳴，恆春半島決不是一個「簡單」的風景區，花點時間感受，能夠看見當地的迷人生活風景，也是為何能吸引許多外地族群「黏」在恆春半島生活的主因。

「恆春不只是墾丁，它是漁村的煙火氣，是山海的呼吸」，朵米在新書分享會上說。她希望透過書寫，讓更多人看見恆春的多元面貌，也為這片土地的未來，勾勒更溫柔的可能。對歷經風波的墾丁而言，這本書不僅是文學的禮讚，更是轉型路上的啟發，訴說一個屬於恆春的永恆春天。

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