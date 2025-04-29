徵集台中文資建築之美竟限海線且僅52件作品報名 議員批市府推廣不力

文化局長陳佳君表示，徵集台中文化建築之美作品太少會檢討。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府文化資產處於去年舉辦「探索台中文化資產建築之美－手機攝影徵件活動」，民進黨市議員王立任指出，此活動號稱要透過全民手機攝影，彰顯台中文化資產建築的魅力，但僅限於海線地區的建築並未擴及全市，且總收件數僅52件，放眼當今社會，手機已是人手一機，如此收件數根本不成比例，顯示市府根本推廣無力，令人不滿。對此，台中市副市長鄭照新表示，有進步的空間，文化局長陳佳君則表示，會進行檢討。

文化局長陳佳君表示，徵集台中文化建築之美作品太少會檢討。（記者蘇金鳳攝）

王立任指出，台灣人已是人手一機，而手機攝影門檻極低，拍攝相當方便，照理應可吸引更多民眾參與，但本次活動總收件數僅52件，除了前3名外，還有20多名佳作，等於過半作品皆獲獎，如此投稿量與得獎比例，根本無法彰顯所謂的「台中文化資產建築之美」，反而凸顯推廣力道薄弱，成效令人失望。

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王立任進一步表示，本次活動雖名為「探索台中文化資產建築之美」，實際上卻僅限徵集海線地區作品，與「台中」整體意象不符。他強調，若要推廣「台中建築之美」，就應該開放讓所有市民朋友皆可參加，讓更多市民能夠共同體驗台中市豐富的文化資產與建築之美，而非僅侷限於特定區域。

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