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關山鎮中華大戲院拆除 電影〈海報留著〉8月將在日本首映

2025/04/29 15:24

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮「中華大戲院」曾經是台東地區座位數最多的戲院，走過近一甲子後，本月拆除。導演曾馨瑩拍攝劇情片電影〈海報留著〉記錄戲院的一生及鎮民的回憶，讓它永遠活在電影裡。這部電影預告片在日本獲得迴響，宣告8月將在兵庫縣舉行全球首映會。

關山鎮中華大戲院走過一甲子，這個月拆除。（記者黃明堂翻攝）關山鎮中華大戲院走過一甲子，這個月拆除。（記者黃明堂翻攝）

1965年興建的「中華大戲院」擁有1200個座位，規模台東第一，90年代包括電視、錄放影機開始盛行，讓電影在鄉下迅速走向沒落，跟台東多數戲院一樣走入終點，20多年前「關門停業」，今年4月更拆除全部硬體。

原先在北部旅行社工作的陳顥予，「東漂」到關山經營名為「里壠案內所」的有機書店，尋求資源並邀請到導演曾馨瑩，於2021年10月在露天的關山中華大戲院為了它放映了最後一場電影，也為它拍了一部電影〈海報留著〉。2024年7月電影正式完成，整劇沒有專業演員，全由小鎮居民擔綱自然演出。曾馨瑩（MoMo）指出，〈海報留著〉英文片名叫做Tear Down（拆除），雖然電影院終究是被拆了，但「海報」還留著，記憶也還被留著。

預告片公開後，吸引日本兵庫縣「豐岡劇場」注意，並邀約曾馨瑩於今年2月前往日本為社區居民舉行一場募款特別放映會，劇院專業顧問坂田真慶看過〈海報留著〉後印象深刻，對於關山街道風貌和居民散發出的親切感深深吸引，特別搭機前來，並由曾馨瑩陪同實際走訪一次電影拍攝的場景。

曾馨瑩說，8月3日要在日本舉行全球首映會，期盼能達成劇中主角的話「我們用這次的電影放映，來製造未來的美好回憶。」

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