澎湖花火節不僅是觀光品牌 也將成為文學內涵

澎湖國際海上花火節不僅是觀光品牌，也將融入文學氣息。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 澎湖縣政府文化局與來自高雄的擦亮花火文學計畫合作，將於7月14至16日，在澎湖縣圖書館舉辦第2屆的長假企畫「澎湖花火文學創作營」！ 唯一的海島文學營，邀請了不同世代的一線作家、剛剛綻放光芒的大學藝文創作者，以及最重要——就讀高中國中（含應屆畢）、來自澎湖與台灣各地的學子，在這樣花火綻放的夏日時光，一起來聊聊心事、旅行散步、寫下屬於自己的美麗風景吧！

營隊包含3場獨家文學講座，分別由須文蔚（詩人，師大文學院院長、國文系教授）、楊婕（新生代散文家）、張嘉真（新生代小說家），深入分享創作經驗和故事。還有澎湖知名風景遊覽、海濱觀星、花火節散步等豐富內容。

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同時營隊有駐營導師及種子老師全程陪同，熱愛文學的作家林達陽全程駐營，喜歡寫作的朋友將有最多機會提問交流、討論創作。就讀於研究所或剛畢業的3位學長姐各有藝文工作經驗，對於學員們關於文學和未來的迷惘，都有人樂意接住傾聽，為參加者的青春留下璀燦的一頁。

喜歡寫作的民眾，請至以下網站報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZBilthbpH_eCY2efio2LxSkY-SG1N3R-gjT3n5rGXWu8fDg

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