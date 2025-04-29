竹市2024香山濕地藝術季 榮獲美國繆思設計銀獎

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市2024年香山濕地藝術季以「海放時刻 Between the Tides」為主題的策展計畫，日前榮獲美國謬思設計獎銀獎，代理市長邱臣遠肯定市政團隊及10組藝術團隊的努力，透過裝置藝術、地方共創與生態探索，成功將新竹市獨特的濕地景觀及文化推向國際。

2024年香山濕地藝術季榮獲2025MUSE設計銀獎。（市府提供）

謬思設計獎由美國國際獎項協會主辦，是表彰全球建築、室內設計、景觀設計、藝術裝置及產品設計等領域的重要獎項。香山濕地藝術季首次獲得銀獎，不僅代表國際評審對台灣濕地藝術策展的肯定，更成功地將在地文化、環境生態與國際藝術做了創新結合。

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2024年的香山濕地藝術季主題為「海放時刻」，透過11件裝置藝術、地方共創及生態探索，演繹香山特有的藝術風景。藝術家們深度參與當地社群，透過徒步踏查、影像紀錄、地方信仰與物產探索，創造出連結香山特有風景與濕地、農村與居民的藝術體驗，讓藝術成為社會文化與環境的橋樑，成功地將台灣獨特的濕地景觀推向國際。

此外，產發處今年辦理香山濕地藝術季時要盡早集思廣益，持續拓展藝術與生態的連結，以風箏節為目標，讓濕地藝術成為世界交流的場域，同時讓台灣的藝術能量發光發熱，未來成為國際知名的觀光藝術活動。市府將持續參與國際獎項，增加竹市的國際能見度，讓世界看到新竹。

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