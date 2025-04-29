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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

5月鯉魚旗飄揚童趣滿溢 大倉久和推出親子歡樂雙節慶活動

2025/04/29 16:07

歡慶5月雙節，大倉久和大飯店懸掛鯉魚旗、推出母親節限定套餐。（大倉久和大飯店提供）歡慶5月雙節，大倉久和大飯店懸掛鯉魚旗、推出母親節限定套餐。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕身為在台灣的日系飯店，大倉久和大飯店結合台灣及日本節慶包裝飯店主題活動，讓台灣消費者感受到不同的節慶氛圍。由於5月5日是日本男兒節（兒童節）、5月第2個週日是母親節，為慶祝這兩個節日，大倉久和特別規畫「親子歡樂雙節慶」系列活動，歡迎遊客與摯愛家人一同參與。飯店大廳以繽紛鯉魚旗妝點空間，搭配象徵祝福的日本武士盔甲展示，營造濃厚日式節慶氣氛，祈願孩子健康成長，同時推出「手繪鯉魚旗」活動，讓孩子們揮灑創意，留下珍貴回憶；而迎接母親節，館內3大餐廳同步推出母親節限定套餐，有經典中式饗宴、多元歐風自助餐及精緻日式料理，讓閣家同享幸福食光。

慶祝5月5日日本兒童節，大倉久和大飯店館內裝飾鯉魚旗、舉辦兒童節彩繪鯉魚旗活動。（大倉久和大飯店提供）慶祝5月5日日本兒童節，大倉久和大飯店館內裝飾鯉魚旗、舉辦兒童節彩繪鯉魚旗活動。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店表示，為慶祝5月5日日本兒童節，飯店特別懸掛鯉魚旗並展示武士盔甲，象徵對孩子們健康與成長的祝福，另設有小朋友和服體驗與合影專區，讓賓客沉浸於濃厚日式節慶氛圍。5月3日飯店特別舉辦「童趣飛彩·鯉想飛揚」兒童節彩繪鯉魚旗活動，邀請當日館內住宿與中午用餐賓客帶著小朋友一同參加，發揮創意、共度歡樂時光。活動名額有限，額滿為止，報名專線：02-25231111。

桃花林中華料理推出母親節套餐。（大倉久和大飯店提供）桃花林中華料理推出母親節套餐。（大倉久和大飯店提供）

桃花林母親節套餐中的三星蔥煎烹肋眼牛扒。（大倉久和大飯店提供）桃花林母親節套餐中的三星蔥煎烹肋眼牛扒。（大倉久和大飯店提供）

至於慶祝母親節推出的限定饗宴，融合多國風味的歐風館自助餐廳，於5月10、11日推出母親節限定佳肴，現場餐檯特別加碼供應爐烤牛肉、羊肩排、香烤火雞等星級主菜，並獻上位上佳餚：法式洋蔥湯、香煎3S級干貝、老饕上蓋肉、半隻龍蝦、脆皮烤鴨（素食者則提供菌菇松露燉飯）；桃花林中華料理於5月前3個週末午、晚餐時段，及5月9日晚餐，推出母親節套餐與桌菜，獻上頂級中式美饌，套餐共7道佳肴，包含桃花林極致小食拼盤、紅燒潮州牙揀翅、黑金蒜蒸龍蝦、三星蔥煎烹肋眼牛扒、石鍋星斑肉餅焗米飯等，甜點「黃冰糖紅棗燉雪蛤」選用滋潤又養顏的食材，為母親帶來內外兼美的滋養，10人桌菜則包含桃花林紅袍乳豬六品集、紅燒砂鍋大排翅、鮮拆蟹肉煨煮珍珠龍蝦、鮑汁煮鮑魚扣鵝掌等菜色。

The Nine烘焙坊推出2025年母親節限定蛋糕「紫語馨光」，外觀有如一束精緻花禮。（大倉久和大飯店提供）The Nine烘焙坊推出2025年母親節限定蛋糕「紫語馨光」，外觀有如一束精緻花禮。（大倉久和大飯店提供）

「紫語馨光」母親節蛋糕選用白戚風蛋糕為基底，內餡融合紫米布丁與酒釀桂圓紅豆餡。（大倉久和大飯店提供）「紫語馨光」母親節蛋糕選用白戚風蛋糕為基底，內餡融合紫米布丁與酒釀桂圓紅豆餡。（大倉久和大飯店提供）

另外，飯店的The Nine烘焙坊推出2025年母親節限定蛋糕「紫語馨光」（4吋），選用細緻柔軟的白戚風蛋糕為基底，內餡融合紫米布丁與酒釀桂圓紅豆餡，風味溫潤細膩。蛋糕頂層以豆沙餡手工擠製花朵，搭配花束式包裝外觀，仿若一束精緻花禮，傳遞對母親最深摯的祝福與感謝，無論做為贈禮或共享甜點時光，皆可為節日留下動人記憶。更多相關訊息詳詢大倉久和大飯店官網。

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