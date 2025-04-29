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永續遊花蓮福容主推單車低碳旅遊 「春日1+1」專案5/1起加碼升等海景房

2025/04/29 17:33

福容花蓮店主推「低碳旅遊-單車遊花蓮」，鼓勵旅人以更環保、更深入方式，體驗花蓮的各種美好。（福容花蓮店提供）福容花蓮店主推「低碳旅遊-單車遊花蓮」，鼓勵旅人以更環保、更深入方式，體驗花蓮的各種美好。（福容花蓮店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕隨著全球對環境議題的日益重視，永續旅遊已成為一股潮流，福容大飯店花蓮店積極響應綠色旅遊理念，除了推廣環保措施，並與太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店等花蓮地區5家知名觀光飯店，即日起6月29日，攜手推出期間限定的「春日1+1花蓮雙宿聯名住房專案」，任選2間飯店入住，3天2夜享優惠價。福容花蓮店主推「低碳旅遊-單車遊花蓮」，兩人成行入住市景客房，每房加贈迎賓名產，包含迅速補充能量的威德能量飲、花蓮在地廠商光隆推出的海鹽錠以及果醋飲，5月1日起再加碼限量升等海景房，飯店提供無動力自行車與電輔車租借，與自行車專屬停放區、捷安特維修樁及洗擦車區，讓旅人輕鬆探索自行車道，鼓勵旅人以更環保、更深入的方式，體驗花蓮的各種美好。

福容花蓮店推薦3條單車路線，讓遊客慢騎漫遊花蓮。（福容花蓮店提供）福容花蓮店推薦3條單車路線，讓遊客慢騎漫遊花蓮。（福容花蓮店提供）

「春日1+1」專案，福容花蓮店5月起限量加碼升等海景房。（福容花蓮店提供）「春日1+1」專案，福容花蓮店5月起限量加碼升等海景房。（福容花蓮店提供）

「春日1+1花蓮雙宿聯名住房專案」歡迎旅客以兩晚的時間，自由搭配入住6家飯店中的任意兩家，不僅讓旅人能彈性規畫行程，更能在移動之間，細細品味花蓮從壯闊峽谷、秀麗田園到迷人海岸線等各具特色的魅力。福容花蓮店主推「低碳旅遊-單車遊花蓮」，推薦3條單車路線；1.走走海邊線：全長約25公里，騎乘時間約60～90分鐘，以壯闊的太平洋海岸線為主題，從飯店出發至花蓮港，經過向日廣場、奇萊鼻燈塔，抵達七星潭和東昌定置漁場，盡情享受海風的吹拂，欣賞海天一色的美景；2.親親自然線：全長約15公里，騎乘時間約60～90分鐘，從飯店出發至花蓮港，途經江口良三郎紀念公園，感受日式禪意氛圍，再前往曙光橋，遠眺美崙溪出海口，漫遊南濱公園，遠眺太平洋沿岸，感受花蓮最單純的美好；3.吃吃美食線：全長約8公里，騎乘時間約40～60分鐘，推薦給熱愛美食的旅人，從飯店出發，往市區騎乘，沿途人氣廟口紅茶、香氣四溢的周家蒸餃，炸彈蔥油餅等，琳瑯滿目的小吃絕對能滿足味蕾，這條路線不僅能享受騎乘的樂趣，更能輕鬆品嘗花蓮的特色美味。

花蓮有眾多迷人的山光水色，圖為七星潭美景。（福容花蓮店提供）花蓮有眾多迷人的山光水色，圖為七星潭美景。（福容花蓮店提供）

福容花蓮店提供專屬自行車停放區。（福容花蓮店提供）福容花蓮店提供專屬自行車停放區。（福容花蓮店提供）

福容花蓮店副總經理陳春美表示：「我們鼓勵旅客以更環保、更健康的方式探索花蓮的美好。自行車不僅是一種低碳的交通工具，更能讓旅人以更貼近土地的視角，細細品味花蓮的每一處風景與人情味。希望能讓更多旅客愛上這種自由自在的旅行方式，並為地球的永續發展盡一份心力。」為此，福容花蓮店貼心提供無動力自行車以及省力的電動輔助車租借，自備單車的旅客也有專屬停放區，搭配捷安特維修樁以及洗擦車區，自助洗衣區也能讓車友輕鬆清洗車衣，讓各年齡層的旅客都能盡情享受迎著海風騎行的暢快感。更多相關訊息詳詢官網：「春日1+1聯賣專案」、「自行車友善設施」。

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