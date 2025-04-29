暨大藝文季開展 傳遞賽德克文化生命力

國立暨南大學舉辦藝文季，邀請賽德克族藝術家Yawai Meika展出精采畫作，傳達賽德克族文化與堅韌生命力。（暨大提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮國立暨南大學，即日起展開今年度的藝文季展覽，此次主題為「彩虹橋的脆弱記憶與想像」，展出賽德克族藝術家的精采畫作，展覽聚焦於環境變遷，以及人與自然互惠共生等議題，藉由筆觸細膩的畫作，傳達賽德克族文化、堅韌生命力，以及豐富的精神世界。

暨大校方表示，今年展覽呈現賽德克族已故藝術家Meika Walis，以及新生代藝術家Yawai Meika的精湛畫作，作品包括引人深思的「童年的記憶」、充滿疑問的「你要去哪裡？」，以及探尋方向的「我們要從這裡走向何方？」等，作品反映出環境變遷、文化傳承，人與自然的重要議題。

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校方也說，藝文季除展現賽德克族文化，也透過繪畫與當代議題交會，引導師生探討文化的延續，藝文季期間也會有講座、工作坊及社區參與等，盼讓民眾一同感受藝術生命力。

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