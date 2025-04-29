「二十春華」建築特展 見證礁溪老爺20週年歷程

礁溪老爺慶祝20週年，推出「二十春華」建築特展。（礁溪老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕礁溪老爺酒店是宜蘭第1家五星級休閒度假酒店，開幕以來，來館遊客對於其建築、館內及館外景觀，總是讚嘆不已，今年礁溪老爺迎接開幕20週年，特別推出「二十春華」建築特展，揭開飯店當年創建的種種歷程及建築特色，讓遊客透過觀展，更深入了解礁溪老爺之美。

「二十春華」建築特展設有藝術家打造的「十庭燈籠」互動裝置與裝置藝術。（記者周幸叡攝）

礁溪老爺酒店是宜蘭第1家五星級休閒度假酒店，建築及庭園造景深具魅力。（記者周幸叡攝）

礁溪老爺酒店位處礁溪五峰旗風景特定區制高點，放眼望去，整個蘭陽平原映入眼簾，更遠處則是太平洋的海天一色，2000年時，老爺酒店集團總裁林清波和執行長沈方正（時任知本老爺總經理）前來勘查時，便驚豔於眼前這片美景，整個團隊便著手規畫一座讓人身心放鬆、愉悅、沉靜的休閒飯店。為追求卓越，特別邀請日本的久米設計事務所負責主題結構、造型及內外整修，並委託國內的大矩聯合建築師事務所共同執行。據說，當年久米設計的建築師伊藤彰曾坐在基地前榕樹下的土地公廟，面對酒店方向凝視沉思數日，當時眼前還是一片菅芒荒野。最終，建築師設計取材於地域的自然景觀，打造出映照宜蘭綠意山水的建築。

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「二十春華」建築特展仔細介紹飯店所用的材質。（記者周幸叡攝）

「礁溪十庭」是10個分具特色的庭園。（記者周幸叡攝）

走逛位於館內的「二十春華」建築特展，可以看到初期建築模型、日本建築師伊藤彰的設計手稿與早期建造影像，並設有藝術家打造的「十庭燈籠」互動裝置與裝置藝術，象徵飯店代表性的「礁溪十庭」景觀區，讓旅人以五感穿梭其間，感受建築與自然的交融節奏。展區同時呈現歷年建材與再製用品，如客房綠板岩、淘汰床單重新設計成為呼應自然的裝置藝術，體現品牌對永續設計的關注。

礁溪老爺的建築及庭園，每個時刻都有不同的美，值得旅人靜心細賞。（記者周幸叡攝）

凡入住旅客皆可獲贈專屬「繪馬祈福卡」，親筆寫下祝福為旅程寫下紀念。（礁溪老爺酒店提供）

礁溪老爺說明，酒店的建築物採用日本傳統線性曲折的「雁行配置」規畫，其特徵是量體前後配置重疊，在視線轉角創出一種虛實掩映、內外交融、綿延無盡的轉換效果，動線安排沿著空間周邊的轉角延伸。另外，景觀設計也是一大重點，礁溪老爺就地取材，將開挖地下停車場掘出的石頭裝飾泳池及庭園，形成今日酒店獨特的自然造景。其中，「礁溪十庭」這10個分具特色的庭園，處處可見到各類岩石與陽光、水、風、綠意、月影等對話的禪意美景，透過展覽介紹後，再親自走訪一次，更讓人留下深刻印象，收穫良多。

礁溪老爺慶祝20週年，即日起至5月31日止，推出20週年3大限時住房專案。（礁溪老爺酒店提供）

礁溪老爺的建築及庭園，在白晝與黑夜、晴陰雨日各有風姿，時時刻刻呈現不同魅力，想要多方感受其間之美，不妨入住一宿。礁溪老爺即日起至5月31日止，推出20週年3大限時住房專案：有適合雙人深度放鬆的「留白假期」、主打懶人露營的「森野拾光」、還有「老爺同遊」專案；餐飲也同步推出限量優惠，平日午餐券「買20送1」、「買50送4」。此外，同時於網路上啟動「老爺拾光」週年慶抽獎活動，邀請旅人分享在館內的回憶照片與故事，就有機會獲得市價53,680元全館唯一的精緻老爺套房住宿券或市價16,500元得天露營體驗券；凡入住旅客皆可獲贈專屬「繪馬祈福卡」，親筆寫下祝福為旅程寫下紀念。更多活動內容詳詢礁溪老爺酒店官網 。

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