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楊傳廣奪全球華人奧運首面獎牌列「國寶」 史前館展出中

2025/04/29 21:56

史前館常設展中階示〈楊傳廣1960年羅馬奧運10項全能銀牌〉是「全球華人奧運首面獎牌」。（史前館提供）史前館常設展中階示〈楊傳廣1960年羅馬奧運10項全能銀牌〉是「全球華人奧運首面獎牌」。（史前館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「亞洲鐵人」楊傳廣於1960年羅馬奧運奪下的田徑10項全能銀牌，是我國運動史上第一面奧運獎牌。這面「銀牌」在文化部「國家文化資產網」最新公告裡，成為最新入列「國寶」的「古物」，指定/登錄日期為「2025-04-23」，評定基準是「歷代著名人物、國家重大事件之代表性」以及「獨一無二或不可替代性」。

楊傳廣奪全球華人奧運首面獎牌列「國寶」 史前館展出中〈楊傳廣1960年羅馬奧運10項全能銀牌〉的保管單位為國家運動訓練中心，目前則在國立台灣史前文化博物館展出中。（史前館提供）

自2005年《文資法》修訂以來，明確將「古物」分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」3種，「古物」的定義，則包含藝術作品、生活及儀禮器物、圖書文獻及影音資料、出土等。「年代」不是要項，重點在文化意義上的珍貴與稀有性。在「國家文化資產網」中，目前經文化部文化資產局古物審議委員會通過並公告的國寶，於「古物」類中，共有389件國寶。

楊傳廣奪全球華人奧運首面獎牌列「國寶」 史前館展出中〈楊傳廣1960年羅馬奧運10項全能銀牌〉（左）獲登錄為「國寶」。（翻攝自國家文化資產網）

根據「國家文化資產網」說明，這面獎牌正反面採用1928年至1968年間相同樣式，分別為勝利女神及被眾人簇擁奧運冠軍，在勝利女神旁銘刻「1960年第17屆羅馬奧運會」希臘文字樣；圍繞獎牌的銅環下方則銘刻「ATLETICA」代表田徑運動類別。頸鍊及銅環上的月桂葉是古希臘、羅馬文化中勝利與榮耀象徵，此獎牌外圍框以月桂葉花冠造形銅環，並搭配月桂葉串成的銅質頸鍊的設計，迄今僅見於此屆，其餘歷屆樣式皆是以絲帶作為掛繩。

這面〈楊傳廣1960年羅馬奧運10項全能銀牌〉目前正於國立台灣史前文化博物館展出中，而且揭示它是「全球華人奧運首面獎牌」。

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