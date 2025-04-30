夏漢挑戰3天10首貝多芬小提琴奏鳴曲全集 台北首演

小提琴家吉爾．夏漢首度挑戰完整呈現貝多芬10首小提琴奏鳴曲全集，將於台北國家音樂廳全球首演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕貝多芬小提琴奏鳴曲全集被譽為小提琴與鋼琴室內樂曲目中的巔峰之作，10首作品涵蓋貝多芬早、中、晚期，從古典主義過渡到浪漫主義的藝術歷程。對演奏家而言，則僅是一場技巧與耐力的考驗，更是對音樂理解與表現力的極致挑戰。知名以色列小提琴家吉爾・夏漢（Gil Shaham），決定以3場音樂會完成全集演繹，邁向小提琴音樂藝術的新里程，首站從台北國家音樂廳出發。

1971年出生於美國的夏漢，幼時隨父母搬回以色列，10歲初登台就與耶路撒冷交響樂團合作演出；之後又在祖賓．梅塔指揮下與以色列愛樂樂團同台合作。1982年獲以色列克雷蒙大賽冠軍後，赴美就讀茱莉亞音樂院，師事迪蕾。

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夏漢琴音溫暖細膩，以絕佳演奏技巧受到樂迷肯定。對於首度挑戰完整呈現貝多芬10首小提琴奏鳴曲，夏漢形容自己是抱持最大的敬意與熱情，認為這不僅是一次演出，更是一場關於藝術、生命與信仰的深刻對話。

而談到戰火頻仍的以色列，夏漢說，「我是理想主義者，但我並不天真，音樂究竟可不可以改變社會，我也很好奇。」夏漢表示自己每隔1、2年都會回去以色列演奏，「我想起貝多芬他創作音樂之時，的確是希望可以用音樂改變社會，我演奏著他的作品，似乎也做到了一些。」

此次貝多芬小提琴奏鳴曲全集，將依照風格與時期分為3個不同的節目，於6月19、20、22日演出，詳詢MNA牛耳藝術。

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